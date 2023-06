Xô ngã người đi xe máy, cướp xe và tài sản để lấy tiền chơi game

Ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Huy (38 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 55 ngày 1.6, chị L.T.P.L (42 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) điều khiển xe máy từ Trường tiểu học Lê Quý Đôn (đường Phạm Văn Chiêu, P.14) chạy theo dọc bờ kênh Tham Lương - Bến Cát, hướng về UBND P.14.

Huy bị lực lượng chức năng bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Cùng thời điểm, Huy đang đi bộ lang thang tại bãi đất trống trên bờ kênh Tham Lương - Bến Cát (P.14), thấy chị L. thì nảy sinh ý định cướp tài sản. Huy núp vào bụi cây ven đường, chờ chị L. chạy tới thì xông ra xô ngã.

Sau cú ngã, chị L. ngồi dậy thì tiếp tục bị Huy xô ngã rồi cướp xe máy của chị L. và nhanh chóng tẩu thoát về hướng đường Phạm Văn Chiêu. Bên trong cốp xe có 1 điện thoại iPhone 12 Pro Max, 1 ví và nhiều giấy tờ, thẻ ngân hàng.

Sau đó, Huy vào một cửa hàng, mua và thay quần áo, cắt tóc để thay đổi hình dáng. Huy mở cốp xe vừa cướp được, lấy điện thoại di động mang đi bán được 4 triệu đồng và lấy 2 triệu đồng trong ví của nạn nhân.

Sau khi có tiền, Huy điều khiển xe máy của chị L. đến tiệm internet trên địa bàn P.17 (Q.Gò Vấp) chơi game. Đến 6 giờ ngày 2.6, Huy thuê khách sạn trên đường Dương Quảng Hàm (P.5, Q.Gò Vấp) để ngủ.

Đến 10 giờ 30 ngày 2.6, Huy đi xe ôm trên đường Nguyễn Oanh thì bị Công an Q.Gò Vấp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) bắt giữ. Công an đã thu giữ các tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.