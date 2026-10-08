Xổ số Hậu Giang chi 14 tỉ đồng tiếp khách: Lãnh đạo Cần Thơ nói gì?

Trong báo cáo kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các công ty xổ số chấn chỉnh việc chi tiếp khách và tổ chức kiểm tra, rà soát chứng từ chi tiếp đại lý của 3 công ty.

Liên quan đến nội dung này, ở phần kết luận cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết thành phố đã giao các cơ quan, đơn vị rà soát báo cáo kiểm toán, cơ quan thanh tra cũng đã triển khai, nhằm xác định nội dung nào cần thanh tra, nội dung nào cần kiểm tra, "chứ không phải tất cả là chúng tôi đều phải thanh tra lại".

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thông tin tại buổi họp báo ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Theo ông Tuyên, trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra sẽ xác định đúng, sai, sau đó mới có giải pháp xử lý.

"Có kết luận, nếu có vi phạm xảy ra thì chúng tôi sẽ xử lý và thông tin", ông Tuyên nói.

Hơn 14 tỉ đồng tiếp khách trong 2 năm

Trước đó, báo cáo kiểm toán ngày 9.7.2026 của Kiểm toán Nhà nước khu vực V cho thấy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang (Xổ số kiến thiết Hậu Giang) chi 14,058 tỉ đồng tiếp các đại lý vé số trong giai đoạn 2024 - 2025, cao nhất trong 3 công ty xổ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cuộc họp báo quý 3/2026 do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 8.10 ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Cụ thể, theo báo cáo của các công ty, số tiền chi tiếp các đại lý vé số giai đoạn 2024 - 2025 như sau:

Xổ số kiến thiết Hậu Giang chi 14,058 tỉ đồng (năm 2024 là 7,686 tỉ đồng; năm 2025 là 6,372 tỉ đồng).

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng chi 5,113 tỉ đồng (năm 2024 là 2,503 tỉ đồng; năm 2025 là 2,610 tỉ đồng).

Xổ số kiến thiết Cần Thơ, chi 2,625 tỉ đồng (năm 2024 là 1,291 tỉ đồng; năm 2025 là 1,334 tỉ đồng).

Báo cáo kiểm toán nêu 3 công ty có cùng hạn mức vé số phát hành; lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024 và 2025 của Hậu Giang lần lượt là hơn 602,4 tỉ đồng và hơn 710,4 tỉ đồng (thấp nhất trong 3 công ty); Sóc Trăng lần lượt là gần 847,1 tỉ đồng và hơn 989,9 tỉ đồng; Cần Thơ lần lượt là gần 774,2 tỉ đồng và gần 941 tỉ đồng.

Kiểm toán nêu gì?

Qua chọn mẫu kiểm tra chứng từ thanh toán, Kiểm toán Nhà nước khu vực V cho biết chứng từ của các công ty xổ số chưa thể hiện rõ lịch làm việc và đối tượng tiếp khách. Chú thích của báo cáo nêu chứng từ thanh toán chỉ ghi chung chung là tiếp "các đại lý khu vực" hoặc "các đại lý tại các tỉnh". Vì vậy, kiểm toán cho rằng chưa chứng minh được việc chi tiếp khách có phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC; điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và điểm a, khoản 1, điều 9 Nghị định 320/2025/NĐ-CP.

Cũng theo báo cáo của kiểm toán, các công ty đã có văn bản giải trình với đoàn kiểm toán. Nội dung chung là đối tượng tiếp khách đúng thành phần, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Kiểm toán Nhà nước khu vực V kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các công ty chấn chỉnh việc chi tiếp khách chưa thể hiện rõ lịch làm việc và đối tượng tiếp, là chưa phù hợp quy định. Đồng thời, kiến nghị tổ chức kiểm tra, rà soát chứng từ chi tiếp đại lý của 3 công ty giai đoạn 2024 - 2025; trường hợp không xác định được đối tượng tiếp khách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc tiếp khách sai quy định, thì tham mưu xử lý theo quy định.

Ở phần ý kiến tư vấn dành cho 3 công ty, kiểm toán đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ về chi tiếp khách theo hướng quy định cụ thể thành phần, đối tượng tiếp, điều kiện, trường hợp chi, mức chi, chứng từ thanh toán. Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc kiến nghị và báo cáo kết quả trước ngày 31.12.2026.