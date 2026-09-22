Công ty Xổ số Cần Thơ lên tiếng về việc đi học tập nước ngoài

Hiệu quả là gần 111,5 tỉ đồng từ vé số cào

Ngày 22.9, thông tin từ Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiếtCần Thơ cho biết trước kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với UBND thành phố Cần Thơ liên quan các chuyến đi nước ngoài của doanh nghiệp xổ số, đơn vị này đã có giải trình về mục đích, hiệu quả thực tế của các chuyến đi.

Theo văn bản từ Xổ số kiến thiết Cần Thơ, mục đích của việc tổ chức đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm nước ngoài là nhằm nghiên cứu, đưa vào phát hành một số loại hình xổ số mới phù hợp.

Năm 2025, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã phát hành 3 kỳ vé số cào biết kết quả ngay với doanh thu gần 111,5 tỉ đồng ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Cụ thể là loại hình xổ số cào, xổ số bóc biết kết quả ngay, xổ số lô tô gắn với mục tiêu đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả để góp phần tăng doanh thu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển. Đây là nhiệm vụ nằm trong kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 của doanh nghiệp.

Trước đó, đơn vị này cũng từng tổ chức nghiên cứu mô hình vé cào tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhưng nhận thấy chưa đủ cơ sở đảm bảo hiệu quả. Đến năm 2024, công ty quyết định đi học tập kinh nghiệm tại các nước phát triển để hoàn thiện đề án phát hành vé số cào, hướng tới góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố Cần Thơ.

Vé số cào biết kết quả ngay tại kỳ phát hành đầu tiên của Xổ số kiến thiết Cần Thơ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Sau chuyến đi và quá trình nghiên cứu thị trường, năm 2025, Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã triển khai 3 đợt phát hành sản phẩm mới là vé số cào biết kết quả ngay, qua đó mang lại tổng doanh số gần 111,5 tỉ đồng.

Trong số đó, đợt CT01, tỷ lệ tiêu thụ đạt 100%, mang về doanh số 40 tỉ đồng; đợt CT02 có tỷ lệ tiêu thụ đạt 96,83%, tương đương gần 38,8 tỉ đồng; đợt CT03 có tỷ lệ tiêu thụ đạt 81,83%, đạt gần 33 tỉ đồng. Năm 2026, tính đến nay, loại hình vé số cào cũng đã mang về cho Xổ số Cần Thơ doanh thu lũy kế gần 43 tỉ đồng.

Vì sao mời đại lý vé số cùng đi nước ngoài?

Xổ số kiến thiết Cần Thơ cũng thông tin thêm về cơ cấu thành phần đoàn có sự tham gia của các đại lý. Theo đó, đặc thù ngành xổ số miền Nam cho thấy các đại lý phân phối đến người bán lẻ là mắt xích quan trọng giúp duy trì tỷ lệ tiêu thụ 100%. Vì vậy, việc đưa các đại lý hiệu quả nhất tham gia chuyến học tập kinh nghiệm phát hành vé cào vừa đúng chủ trương của thành phố, vừa tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Cũng theo Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, tính từ đầu năm đến nay, doanh số tiêu thụ công ty này đã đạt 6.151 tỉ đồng; doanh nghiệp đã nộp ngân sách khoảng 2.025 tỉ đồng, hoàn thành gần 80% kế hoạch năm.

Năm 2026, tính đến nay doanh thu từ vé số cào biết kết quả ngay của Xổ số kiến thiết Cần Thơ là gần 43 tỉ đồng ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Trước đó, báo cáo kiểm toán chuyên đề của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về việc quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2024 - 2025 tại Cần Thơ đã chỉ ra một số bất cập trong các chuyến đi công tác nước ngoài tại Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Theo đó, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã tổ chức 2 đoàn đi khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, giám sát kinh doanh tại Nhật Bản và Dubai (UAE) năm 2024.

Còn Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức cho đoàn 7 người (3 lãnh đạo công ty và 4 lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũ thuộc Hội đồng giám sát) đi châu Âu năm 2025.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo các công ty xổ số chấm dứt việc tổ chức các đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật.