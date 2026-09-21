Khởi tố, bắt giam chủ tài khoản Facebook 'Nguyễn Thị Châu'

Ngày 21.9, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu (58 tuổi, ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Châu ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của TAND khu vực 2 liên quan đến hoạt động của tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Châu". Theo kiến nghị, tài khoản mạng xã hội này có đăng tải một số bài viết chứa thông tin bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan CSĐT tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và các thông tin liên quan. Kết quả xác minh, Nguyễn Thị Châu là bị đơn trong 2 vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do TAND khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình xét xử, bà Châu có hành vi gây mất an ninh trật tự tại phiên tòa và được Công an phường Bình Thủy mời về trụ sở làm việc.

Không đồng ý với kết quả giải quyết vụ án, bà Châu không thực hiện thủ tục kháng cáo theo quy định của pháp luật mà sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Châu" đăng công khai một số bài viết sai sự thật liên quan đến vụ việc và những người liên quan.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Châu thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Châu" để đăng tải các nội dung liên quan. Cơ quan điều tra đã trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ giám định nội dung các bài viết.

Kết luận giám định xác định nội dung trong các bài viết có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng khám xét nơi ở của bị can Châu để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.