Cựu Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Trà Vinh bị bắt

Ngày 17.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Cao Thị Ngọc Mai (52 tuổi, ở ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long - cựu Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Trà Vinh cũ) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Cao Thị Ngọc Mai ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Cao Thị Ngọc Mai bị TAND tỉnh Trà Vinh (cũ) tuyên phạt 5 năm tù về tội tham ô tài sản. Không đồng ý với bản án này nên sau khi chấp hành xong án phạt tù, từ tháng 3.2025 đến khi bị bắt, Mai liên tục sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, video với nội dung mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân.





Cơ quan công an khám xét nơi ở của bị can Cao Thị Ngọc Mai ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật nhưng Mai không chấp hành mà tiếp tục sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ án cựu Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố Trà Vinh lợi dụng các quyền tự do dân chủ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.