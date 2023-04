Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam trả thưởng gần 17.200 tỉ đồng trong quý 1/2023

Ngày 25.4, tại tỉnh Sóc Trăng, Hội đồng xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động XSKT quý 1/2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2023.

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng (trái) tặng 6 tỉ đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Sóc Trăng TRẦN THANH PHONG

Ông Đỗ Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, cho biết đầu năm 2023, hoạt động của 21 công ty XSKT khu vực miền Nam có nhiều thuận lợi, như: Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành từ đầu năm và tăng hạn mức phát hành 4 kỳ vé Xuân; trong khu vực có nhiều lễ hội nên thị trường tiêu thụ vé số tăng cao. Qua đó giúp cho kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là doanh số phát hành truyền thống đạt 35.600 tỉ đồng, tăng 14,36% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân đạt 98,69%, tăng 6,16% so với cùng kỳ; chi phí trả thưởng 17.197 tỉ đồng; lợi nhuận 4.485 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 12.343 tỉ đồng, tăng 48,49% so với cùng kỳ 2022...

Từ kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2023, các công ty XSKT khu vực miền Nam đã đóng góp hơn 30 tỉ đồng cho hoạt động phúc lợi, từ thiện, xã hội. Trong đó, hỗ trợ hơn 11,76 tỉ đồng xây dựng 167 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thường, nhà vì người nghèo, nhà đại đoàn kết. Đóng góp, tài trợ, hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng cho các chương trình giáo dục, y tế, an sinh xã hội, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ phát triển tài năng trẻ, tặng xe lăn cho người khuyết tật, xây dựng giao thông nông thôn...