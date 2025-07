Xổ số miền Nam 5.7: Dãy độc đắc có tứ quý '9999', khách mừng rỡ đổi thưởng

Đó là chia sẻ của chị Thùy Dương, phía đại lý vé số Bến Đá thuộc phường Châu Đốc (An Giang). Đại lý này vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng 4 tờ vé số an ủi thuộc đài Long An, sau khi có kết quả xổ số miền Nam 5.7.

Theo đó giải độc đắc của đài Long An là dãy số 539999. Nhiều đại lý nhận xét đây là dãy số đẹp khi có tứ quý "9999". 4 tờ an ủi mà chị Thùy Dương đổi cho khách có 3 tờ là dãy số 139999 và 1 tờ dãy số 039999.

Xổ số miền Nam 5.7, vé số trúng giải độc đắc của đài Long An có dãy số 539999 ẢNH: NVCC

Phía đại lý xác nhận người trúng giải là một phụ nữ tầm 60 tuổi ở địa phương. Người này đến đại lý đổi thưởng, nhận số tiền 200 triệu (chưa trừ thuế) theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

"Cô này đi cúng giỗ cha về, thấy người bán dạo lớn tuổi nên mua ủng hộ 4 tờ vé số cuối cùng. Tình cờ 4 tờ này có số đuôi là số 99 cô thích và hay mua. Sau khi có kết quả xổ số thì cô trúng an ủi", phía đại lý chia sẻ.

Kinh doanh vé số 3 năm nay, chị Thùy Dương nhận xét dãy số trúng thưởng độc đắc có tứ quý "9999" là hiếm. Đổi thưởng dãy số này khiến chị thấy mừng rỡ, may mắn.

Hình ảnh về những tờ vé số trúng giải mà chị đổi thưởng được mạng xã hội chia sẻ nhiều. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ về dãy số đẹp, cũng có người để lại bình luận, hy vọng bản thân sẽ có may mắn trúng số.

Cũng tại An Giang, hôm qua sau khi có kết quả xổ số miền Nam 4.7, phía đại lý vé số Gia Thịnh ở phường Bình Đức đã đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho chàng trai trẻ. Phía đại lý cho biết tờ vé số trúng giải thuộc đài Vĩnh Long có dãy số may mắn 558825, mở thưởng 4.7. Vị khách đến đại lý để đổi thưởng.