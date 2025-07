Xổ số miền Nam 8.7: Anh xe ôm trúng số, mừng rỡ lấy tiền trả nợ

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam 8.7, phía đại lý vé số Đức Thịnh ở TP.Cần Thơ cho biết vừa đổi thưởng 6 tờ vé số trúng an ủi cho 3 người. Theo đó, những tờ vé số có dãy số 330304 thuộc đài Cà Mau mở thưởng ngày 7.7 đã trúng độc đắc. Vì vậy, 3 người có những tờ vé số có dãy số 130304, 530304, 230304 thuộc đài Cà Mau đã trúng thưởng giải an ủi 50 triệu đồng mỗi tờ (chưa trừ thuế).



Đại lý vé số Đức Thịnh đổi 6 tờ trúng an ủi chiều 8.7 ẢNH: NVCC

"6 tờ vé số trúng giải an ủi của 3 người ở quanh khu vực Cần Thơ. Trong đó, người chạy xe ôm đã trúng 3 tờ, 1 người trúng 2 tờ và 1 người trúng 1 tờ. Người đàn ông chạy xe ôm khoảng 40 tuổi mua vé số khi dừng xe nghỉ chân. Ông ấy nói sẽ dùng tiền trúng số để trả nợ và trang trải cuộc sống. Dù có chút tiếc nuối vì suýt trúng độc đắc nhưng người này vẫn vui vì bỗng có gần 150 triệu đồng, có khi hơn tiền cả năm chạy xe ôm. 2 người còn lại được người bán dạo giới thiệu đến đại lý đổi thưởng", phía đại lý vé số Đức Thịnh cho hay.

Xổ số miền Nam 8.7 chiều nay, mạng xã hội ào ạt chia sẻ thông tin một đại lý ở Tây Ninh (Long An cũ) đổi 5 tờ vé số giải an ủi của đài Bạc Liêu. Những tờ vé số may mắn có dãy số 113528, trong khi giải độc đắc là dãy số 813528.