Xổ số miền Nam 8.7: Chàng trai Khmer trúng độc đắc 4 tỉ, đổi đời sau một đêm

Chia sẻ với Thanh Niên sáng nay 9.7, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú nổi tiếng ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc cùng 20 tờ an ủi cho nhiều khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8.7.

Theo đó, những tờ vé số trúng giải thuộc đài Bà Rịa - Vũng Tàu có dãy số trúng độc đắc là 180871.

Chị Lan bên cọc tiền đổi thưởng trúng độc đắc cho chàng trai Khmer ở Tây Ninh sáng nay ẢNH: NVCC

Trong nhiều vị khách chị Lan đổi thưởng, chị ấn tượng nhất với trường hợp một chàng trai người Khmer ở Tây Ninh chị vừa gặp sáng nay. Theo lời kể của chủ đại lý vé số, anh chàng này ngoài 20 tuổi, cả gia đình khó khăn, làm thuê kiếm sống qua ngày.

"Người này mua mười mấy tờ vé số ủng hộ người bán dạo, sau đó chia cho người thân mỗi người vài tờ, giữ lại 8 tờ. May mắn trong 8 tờ đó có 2 tờ trúng độc đắc, 6 tờ an ủi. Những tờ vé số mà bạn này chia cho người thân cũng trúng an ủi", chị Lan kể lại.

Phía đại lý vé số cho biết chàng trai người Khmer và gia đình đều không biết chữ, nhận toàn bộ số tiền trúng số 4,3 tỉ (chưa trừ thuế) bằng tiền mặt. Chàng trai may mắn dự định sẽ lấy tiền trả nợ, xây nhà mới và trị bệnh cho mẹ.

Chị Lan cùng nhiều tờ vé số trúng độc đắc, an ủi đổi cho nhiều khách ở Tây Ninh theo kết quả xổ số miền Nam 8.7 ẢNH: NVCC

Ngay sau đó, hình ảnh hàng chục tờ vé số trúng giải mà chị Lan đổi thưởng cũng như clip chị ngồi cạnh cọc tiền trúng số khi đổi thưởng cho khách được mạng xã hội chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận "xin vía" cũng như gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn.