Xổ số miền Nam: Cần Thơ giám sát vé số ế, bảo vệ người bán lẻ

Ngày 7.12, thông tin từ Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa tổ chức các đoàn giám sát hoạt động kinh doanh, thanh hủy vé số không tiêu thụ hết (vé số ế) tại 2 thị trường trọng điểm là An Giang và Tây Ninh. Hoạt động này nhằm đảm bảo tính minh bạch trong kinh doanh và quyền lợi cốt lõi cho người bán vé số lẻ theo quy định của xổ số miền Nam.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật của các đại lý cấp 1, các cam kết về địa bàn kinh doanh và phương thức phân phối vé.

Việc giám sát hoạt động kinh doanh và thanh hủy vé số không tiêu thụ hết là hoạt động theo quy định của xổ số miền Nam nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bán lẻ ẢNH: TÚ UYÊN

Trước đó, dựa trên quy định của Bộ Tài chính, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam (Xổ số miền Nam) đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-XSKTKVMN ngày 9.8.2023. Đây là văn bản quan trọng nhằm giữ ổn định thị trường kinh doanh xổ số miền Nam với các quy định về địa bàn, phương thức kinh doanh xổ số truyền thống, việc thu hồi vé đại lý bán không hết trả lại và hoa hồng cho người bán lẻ.

Đáng chú ý là các chính sách cốt lõi bảo vệ những người bán vé số dạo như quy định được trả lại vé số ế nhằm xóa bỏ áp lực "ôm vé" và đảm bảo hoa hồng tối thiểu 10% cho người bán lẻ.

Hoạt động phân phối vé số tại một đại lý vé số cấp 1 của XSKT Cần Thơ ẢNH: TÚ UYÊN

Theo đó, xổ số miền Nam quy định các công ty thành viên phải chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh XSKT, phải chấp nhận thu hồi vé đại lý cấp 1 bán không hết trả lại, không được áp dụng các biện pháp gây áp lực khi đại lý cấp 1 trả lại vé, qua đó ngăn chặn việc đẩy rủi ro khiến người bán lẻ phải ôm vé.

Thực tế, xổ số miền Nam từng ghi nhận trên thị trường khu vực có tình trạng một số đại lý gây áp lực, thỏa thuận buộc người bán lẻ không được trả lại vé thừa để đạt chỉ tiêu doanh số. Điều này đẩy rủi ro về phía người bán dạo. Nhiều người bán lẻ nếu nhận vé ít thì thu nhập thấp, nhận nhiều mà bán không hết sẽ lỗ vốn, nhất là trong trường hợp thời tiết bất lợi hoặc tình huống đột xuất...

Hiện tại theo quy định trong tổng mức hoa hồng đại lý (gồm bán sỉ và bán lẻ) được hưởng 14,25% sau thuế, người bán vé số lẻ phải được hưởng tối thiểu 10% ẢNH: TÚ UYÊN

Trong khi đó, liên quan chính sách hoa hồng, trước tình trạng khan hiếm vé ở một số thời điểm, có hiện tượng đại lý cấp trên tranh thủ cắt giảm tỷ lệ hoa hồng của người bán lẻ. Để ngăn chặn điều này, Nghị quyết 68 quy định "cứng" trong tổng mức hoa hồng đại lý (gồm bán sỉ và bán lẻ) được hưởng (14,25% sau thuế), người bán vé số lẻ phải được hưởng tối thiểu 10% trên mệnh giá vé bán ra trong mọi trường hợp. Đây là mức chi khống chế tối thiểu để bảo vệ "bát cơm" của người bán vé số lẻ.

Bên cạnh giám sát thanh hủy vé số không tiêu thụ hết, đoàn giám sát của XSKT Cần Thơ cũng tập trung chấn chỉnh tình trạng bán vé sai địa bàn (vé miền Nam bán sang miền Trung và ngược lại) và các hình thức phân phối không đúng quy định qua mạng xã hội hay giữ hộ vé.