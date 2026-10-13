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    Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10: Kết quả xổ số hôm nay thứ bảy

    Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10. Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ bảy ngày 13.10.2026.

    Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10. Kết quả xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB), xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ bảy ngày 13.10.2026.

    Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...

    Kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 10TP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
    XSMN thứ bảy

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Trung ngày 13 tháng 10: Đang cập nhật...

    XSMT thứ bảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

    ngày 13.10.2026

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13 tháng 10: Đang cập nhật...

    XSMB thứ bảy

    Ký hiệu trúng đặc biệt:

    Giải đặc biệt

    Giải nhất

    Giải nhì

    Giải ba

    Giải tư

    Giải năm

    Giải sáu

    Giải bảy

    Kết quả xổ số điện toán ngày 13 tháng 10: Đang cập nhật...

    Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.

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