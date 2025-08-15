Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 8: Nhiều người vừa trúng đài Trà Vinh, Bình Dương

Cao An Biên - Dương Lan
15/08/2025 19:10 GMT+7

Nhiều khách trúng số đài Trà Vinh, Bình Dương vừa được đại lý đổi thưởng, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 8 chiều nay.

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 8, đại lý vé số Nhựt Phụng ở phường Gò Công, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải an ủi đài Trà Vinh.

Theo đó, những tờ vé số may mắn có dãy 681142, trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số 081142. Đại lý vừa hỗ trợ đổi thưởng cho khách với tổng số tiền 150 triệu (chưa tính thuế).

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 8: Nhiều người vừa trúng đài Trà Vinh, Bình Dương- Ảnh 1.

3 tờ vé số giải an ủi được đại lý vừa đổi thưởng cho khách

ẢNH: NVCC

"Người trúng 3 tờ này là nam, ngoài 40 tuổi. Người này mua vé số ủng hộ người bán rồi bất ngờ trúng. Trúng số, tất nhiên ai cũng vui. Đại lý của tôi kinh doanh vé số mấy chục năm nay, nhiều lần đổi thưởng cho khách", phía đại lý vé số Nhựt Phụng bày tỏ.

Cũng theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, đại lý vé số Phát Tài ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số giải khuyến khích cho khách trúng đài Bình Dương.

Theo đó, những tờ vé có dãy may mắn 245180, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 245183. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được mạng xã hội chia sẻ ào ạt. Nhiều người cũng để lại bình luận, mong chờ những người sở hữu những tờ vé trúng độc đắc đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng xổ số chiều nay lộ diện.

Mới đây, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 8 liền đổi 7 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho khách. Theo đó, những tờ vé có dãy 666772 thuộc đài Bình Thuận. Trong khi giải độc đắc của đài trên thuộc về những tờ vé có dãy số 666272. Như vậy, tổng số tiền mà khách nhận được là 42 triệu đồng. Đại lý cho biết đã đổi thưởng toàn bộ tiền mặt cho vị khách may mắn.

