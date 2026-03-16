Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 3: Đại lý chờ khách trúng 546 triệu đài Cà Mau

Đại lý vé số Hên ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa bán 14 tờ trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 3. Cụ thể, 14 tờ tờ có dãy số cuối 23669 thuộc xổ số Cà Mau trúng giải nhất với tổng số tiền là 420 triệu đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ được đại lý bán cho 1 người và đang chờ người này liên hệ đổi thưởng.

Đại lý vé số Hên chờ chủ nhân 14 tờ trúng giải nhất đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 3 đổi thưởng ẢNH: NVCC

Trong khi đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng cho biết bán trúng 42 tờ theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Cụ thể, 42 tờ có dãy số cuối 72868 thuộc xổ số Cà Mau trúng giải tư với tổng số tiền là 126 triệu đồng.



"Trong 42 tờ trúng số có 1 người trúng 28 tờ, 2 người còn lại mỗi người trúng 7 tờ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 16 tháng 3, tôi đã đăng thông báo trên Facebook và chờ chủ nhân liên hệ đổi thưởng", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Xổ số ngày 16 tháng 3 có đài TP.HCM với dãy số 087069, đài Đồng Tháp với dãy số 525515 và đài Cà Mau với dãy số 616205 trúng độc đắc. Nhiều người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện để "xin vía" bản thân gặp may mắn.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 3, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ giải nhì, tổng trị giá 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 23980.

"Hai khách cùng nhau mua 140 tờ cây vé số này, chia nhau tổng giải thưởng 2,1 tỉ đồng. Chúc mừng khách may mắn. Chúng tôi đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản", phía đại lý vé số Út Thúy chia sẻ thêm.