Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 6: Dãy số tứ quý 8888 trúng đài Bạc Liêu

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 6. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 75247 thuộc xổ số Bạc Liêu trúng giải nhì trị giá 2,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Những tờ vé số trúng giải nhì đài Bạc Liêu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 6 ẢNH: NVCC

"160 tờ vé số may mắn được đại lý bán cho nhiều khách khác nhau. Hiện chúng tôi đã đăng kết quả lên Facebook để những người mua dãy số đó biết đến đổi thưởng", đại lý vé số Chấn Nam cho hay.

Xổ số ngày 16 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 691272, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 024892 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 683986.

Người chơi xổ số cũng bất ngờ với dãy số trúng đài Bạc Liêu. Cụ thể, những tờ có dãy số cuối 88886 trúng giải nhất, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho hay đó là dãy số đẹp may mắn trúng số và hy vọng chủ nhân sớm lộ diện.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 6 chiều qua, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng số đài TP.HCM cho một khách.

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 5640 trúng giải năm xổ số TP.HCM ngày 15 tháng 6. Đại lý cho biết khách hàng may mắn đã được hỗ trợ đổi thưởng, nhận tiền theo hình thức chuyển khoản.



