Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 3: Dãy số đẹp như mơ 888888 gọi tên nhiều người

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 3 chiều nay, dãy số 88888 bất ngờ trúng giải tư đài Vũng Tàu khiến nhiều người chơi xổ số ngỡ ngàng vì trường hợp trúng số đẹp như vậy là hy hữu.

5 người mua vé số đẹp dãy 888888 trúng giải tư xổ số Vũng Tàu ngày 17 tháng 3 chiều nay lập tức xuất hiện. Đó là chia sẻ của anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh. Sở hữu 14 vé dãy số trên, anh Duy đã bán cho 4 khách khác nhau dãy số này và giữ lại vài tờ.

Nguyên cọc vé số 14 tờ dãy 888888 trúng đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 3 được anh Duy bán cho 4 khách, bản thân cũng giữ lại vài tờ "lấy may" ẢNH: NVCC

"Bất ngờ là chiều nay dãy số này lại trúng, mà còn trúng giải cao. Với người chơi xổ số, đây là những tờ vé số cực kỳ may mắn", chủ đại lý vé số cho biết thêm.

Xổ số ngày 17 tháng 3 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 980950, đài Bà Rịa - Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 182693 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 609459.

Nhiều người thích thú chia sẻ kết quả xổ số ngày 17 tháng 3 hôm nay kèm theo lời chúc mừng chủ nhân những tờ vé trúng số lộ diện sớm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có được may mắn trên.

Đại lý vé số Hên ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa bán 14 tờ trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 3 hôm qua. Cụ thể, 14 tờ tờ có dãy số cuối 23669 thuộc xổ số Cà Mau trúng giải nhất với tổng số tiền là 420 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Trong khi đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cũng cho biết bán trúng 42 tờ theo kết quả xổ số miền Nam hôm qua. Cụ thể, 42 tờ có dãy số cuối 72868 thuộc xổ số Cà Mau trúng giải tư với tổng số tiền là 126 triệu đồng.