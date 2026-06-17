Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 6: Nhiều người may mắn trúng số đài Đồng Nai

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 6, chị Khánh Phương, đại diện một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo đã bán 64 tờ vé trúng giải tư đài Đồng Nai nhiều khách, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng.

Nhiều vé trúng số đài Đồng Nai lộ diện sớm ở đại lý của chị Khánh Phương, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 6 ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối là 19970 trúng xổ số Đồng Nai ngày 17 tháng 6. Chị bán ra 4 cọc vé, mỗi cọc trị giá 16 tờ. Hiện tại, đại lý đang hỗ trợ cho những khách hàng trúng số đổi thưởng sớm.

Xổ số ngày 17 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 884900, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 756536 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 748498.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 6. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 75247 thuộc xổ số Bạc Liêu trúng giải nhì trị giá 2,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"160 tờ vé số may mắn được đại lý bán cho nhiều khách khác nhau. Sau khi có kết quả xổ số, chúng tôi đã đăng kết quả lên Facebook để những người mua dãy số đó biết đến đổi thưởng", đại lý vé số Chấn Nam cho hay.