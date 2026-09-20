Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9: Người trúng 32 tờ nhận chuyển khoản ngay

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán 32 tờ trúng số. Theo đó, 32 tờ có dãy số cuối 4768 thuộc xổ số Kiên Giang trúng giải sáu. Đại lý cho biết chủ nhân là khách quen, đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Những tờ trúng đài Kiên Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Hồng Phát ở TP.HCM cũng thông báo đã bán 16 tờ trúng khuyến khích. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 248084 thuộc đài Tiền Giang trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. Đại lý đã thông báo kết quả lên mạng xã hội để khách biết và liên hệ đổi thưởng.

Xổ số ngày 20 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 248087, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 237748 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 722323.

Xổ số Đà Lạt ngày 20 tháng 9 khiến nhiều người bất ngờ khi có dãy số trúng 2 giải. Cụ thể, những tờ có dãy số cuối 97344 trúng giải tư lại trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 44. Tương tự, xổ số Tiền Giang ngày 20 tháng 9 cũng có dãy số trúng 2 giải là những tờ có dãy số cuối 63708 trúng giải tư và giải tám.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 chiều qua, phía đại lý vé số Vô Tiếp ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải độc đắc và an ủi cho khách, tổng số tiền là 39,2 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Trong đó có 16 vé trúng giải độc đắc xổ số Long An ngày 19 tháng 9, trị giá 32 tỉ đồng. Những vé này có dãy số may mắn là 961743. Những vé còn lại trúng giải an ủi đài trên, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Đại lý đã thông báo tin vui này lên mạng xã hội để chúc mừng khách cũng như để khách biết đến đổi thưởng.