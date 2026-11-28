Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ bảy ngày 28.11.2026.
Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...
Kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11: Đang cập nhật...
|Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
|XSMN thứ bảy
|Giải tám
|Giải bảy
|Giải sáu
|Giải năm
|Giải tư
|Giải ba
|Giải nhì
|Giải nhất
|Giải đặc biệt
Kết quả xổ số miền Trung ngày 28 tháng 11: Đang cập nhật...
|Xổ số miền Trung ngày 28 tháng 11
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
|XSMT thứ bảy
|Giải tám
|Giải bảy
|Giải sáu
|Giải năm
|Giải tư
|Giải ba
|Giải nhì
|Giải nhất
|Giải đặc biệt
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28 tháng 11: Đang cập nhật...
|Xổ số miền Bắc ngày 28 tháng 11
|Ký hiệu trúng đặc biệt
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
Kết quả xổ số điện toán ngày 28 tháng 11: Đang cập nhật...
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