Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ bảy ngày 28.11.2026.

Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...

Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11 TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang XSMN thứ bảy







Giải tám







Giải bảy







Giải sáu







Giải năm







Giải tư







Giải ba







Giải nhì







Giải nhất







Giải đặc biệt









Kết quả xổ số miền Trung ngày 28 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Trung ngày 28 tháng 11 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông XSMT thứ bảy





Giải tám





Giải bảy







Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Bắc ngày 28 tháng 11 Ký hiệu trúng đặc biệt Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy



Kết quả xổ số điện toán ngày 28 tháng 11: Đang cập nhật...

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