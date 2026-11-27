Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11, một đại lý vé số ở Đồng Nai chia sẻ hình ảnh cây vé trúng 4,8 tỉ đồng đài Bình Dương.

Cây vé trúng đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 trị giá 4,8 tỉ đồng lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, cây vé gồm 160 tờ, đều có dãy số cuối là 51968 trúng giải nhất xổ số Bình Dương ngày 27 tháng 11, mỗi vé trị giá 30 triệu đồng. Đại lý cho biết bạn hàng đã bán trúng cây vé này cho khách hàng ở khu vực Đồng Xoài và gửi lời chúc mừng tới chủ sở hữu.

Xổ số ngày 27 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 830055, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 108625 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 122039.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11, anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM thông báo đại lý đã bán nguyên cây vé 160 tờ trúng 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam. Cụ thể, trong 160 tờ vé may mắn trên, có 16 vé trúng giải độc đắc xổ số An Giang ngày 26 tháng 11 với tổng giải thưởng là 32 tỉ đồng. Các vé có dãy số may mắn 713334. Còn lại là những vé trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng/vé.