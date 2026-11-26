Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11, anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM thông báo đại lý đã bán nguyên cây vé 160 tờ trúng 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM xác nhận đã bán trúng nguyên cây vé số trị giá 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11 cho khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, trong 160 tờ vé may mắn trên, có 16 vé trúng giải độc đắc xổ số An Giang ngày 26 tháng 11 với tổng giải thưởng là 32 tỉ đồng. Các vé có dãy số may mắn 713334. Còn lại là những vé trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng/vé.

"Các vé trúng độc đắc và an ủi được phân phối cho nhiều chi nhánh của Đại Phát ở TP.HCM bán. Trong đó, chi nhánh bán trúng độc đắc nằm trên đường Lê Quang Sung, phường Bình Tây. Hiện chúng tôi đang chờ khách mua trúng xuất hiện", đại lý chia sẻ.

Xổ số ngày 26 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 725653, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 713334 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 555897.

Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ năm hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11, đại lý vé số Phi Phụng ở phường Nguyệt Hóa (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 2 giải đài Sóc Trăng cho nhiều khách. Cụ thể, đại lý bán trúng 16 vé giải năm, là các vé có dãy số cuối 6997 mở thưởng xổ số Sóc Trăng ngày 25 tháng 11. Mỗi vé này trị giá 1 triệu đồng. Đại lý cũng bán trúng 16 tờ giải tám, là các vé có dãy số cuối 60, tổng trị giá 16 triệu đồng. Hiện đại lý đã chia sẻ hình ảnh những tờ vé may mắn lên mạng xã hội, tìm khách mua trúng tới đổi thưởng.