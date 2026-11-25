Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11, đại lý vé số Phi Phụng ở phường Nguyệt Hóa (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 2 giải đài Sóc Trăng cho nhiều khách.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 10 đài Sóc Trăng lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, đại lý bán trúng 16 vé giải năm, là các vé có dãy số cuối 6997 mở thưởng xổ số Sóc Trăng ngày 25 tháng 11. Mỗi vé này trị giá 1 triệu đồng. Đại lý cũng bán trúng 16 tờ giải tám, là các vé có dãy số cuối 60, tổng trị giá 16 triệu đồng. Hiện đại lý đã chia sẻ hình ảnh những tờ vé may mắn lên mạng xã hội, tìm khách mua trúng tới đổi thưởng.

Xổ số ngày 25 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 279577, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 662509 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 189048.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11, một đại lý vé số ở Tây Ninh chia sẻ hình ảnh nguyên cây vé số trúng 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Vũng Tàu. Cụ thể, cây vé gồm 160 tờ, với 16 tờ trúng giải độc đắc trị giá 32 tỉ đồng với dãy số 556019, còn lại là các vé trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng/tờ. Dân mạng lập tức chia sẻ hình ảnh, "truy tìm" thông tin chủ nhân may mắn của những vé trên.