Mới đây, 9 tờ vé cùng dãy số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 lộ diện tại TP.HCM và các tỉnh đã mang lại may mắn cho nhiều khách.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 lộ diện ở các đại lý ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số là 321463, trúng giải đặc biệt xổ số TP.HCM ngày 23 tháng 11, tổng trị giá 16 tỉ đồng. Trong số đó, đại lý vé số Nga Lượm ở An Giang đã chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 5 vé, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đổi thưởng 2 vé, đại lý vé số 79, đại lý vé số An Khang ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đều đổi thưởng 1 vé cho khách hàng may mắn.

Đại lý vé số Thúy Hòa cũng chia sẻ hình ảnh những tờ vé may mắn lên mạng để chúc mừng khách khi "20.000 đồng đổi lấy 4 tỉ đồng". Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc 12 tỉ đồng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 cho 2 khách. Cụ thể, các vé đều có dãy số là 382164, trúng giải đặc biệt xổ số Tiền Giang ngày 22 tháng 11. Đại lý tiết lộ khách trúng ở TP.HCM (Bình Dương cũ), đều làm công nhân, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 930332, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 556019 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 230178.



