Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng tờ vé trúng giải an ủi đài TP.HCM cho khách hàng may mắn.

Nhiều khách trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 đài TP.HCM đổi thưởng ngay ẢNH: NVCC

Cụ thể, vé có dãy số là 021463, trúng giải an ủi xổ số TP.HCM ngày 23 tháng 11, trị giá 50 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách đã tới đổi ngay sau khi có kết quả xổ số, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Hiện đại lý cũng chờ khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tới đổi thưởng khi khả năng cao giải độc đắc TP.HCM đài "ở lại" TP.HCM.

Xổ số ngày 23 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 321463, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 289442 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 038351.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, Vĩnh Long thông báo đã bán trúng 16 vé đài Đà Lạt cho nhiều khách mua tại quầy, hiện đang tìm người đến đổi thưởng. Cụ thể, các vé có dãy số cuối là 64874, trúng giải tư xổ số Đà Lạt ngày 22 tháng 11, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng. Đại lý tiết lộ vé được bán lẻ cho nhiều người khác nhau, hiện đã có 1 khách tới đổi thưởng sớm.