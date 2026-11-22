Đó là chia sẻ của đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi đã đổi thưởng 20 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11 cho 9 khách.

Loạt vé trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11 đài Bình Dương được đại lý Thúy Hòa đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, 5 vé trúng độc đắc là các vé có dãy số may mắn 111401, trúng xổ số Bình Dương ngày 20 tháng 11 trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 15 vé còn lại trúng giải an ủi, trị giá 750 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách đổi thưởng qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

"Trong 5 vé trúng độc đắc, 1 người trúng 3 vé, người còn lại trúng 2 vé. Trong khi đó, 7 người trúng giải an ủi, mỗi người 1 - 3 tờ. Hiện chúng tôi đều đã đổi thưởng cho các vé trên cũng như hàng chục vé trúng giải khuyến khích khác", đại lý Thúy Hòa chia sẻ.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 hôm nay.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11, đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã đổi thưởng cho khách trúng 3 vé độc đắc xổ số An Giang, tổng trị giá 6 tỉ đồng. Cụ thể, các vé có dãy số là 190759, trúng giải đặc biệt xổ số An Giang ngày 19 tháng 11. Đại lý tiết lộ người trúng là nam, đến đại lý đổi thưởng và mang tiền về nhà. Sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được đại lý đăng lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

Trong khi đó, đại lý vé số Nghĩa ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đã chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 11. Các vé có dãy số là 005163, tổng trị giá 6 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 274025, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 025502 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 368118.