Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ bảy ngày 21.11.2026.

Xổ số TP.HCM, Long An, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11 TP.HCM

Long An





Bình Phước



Hậu Giang XSMN thứ bảy







Giải tám







Giải bảy







Giải sáu







Giải năm







Giải tư







Giải ba







Giải nhì







Giải nhất







Giải đặc biệt









Kết quả xổ số miền Trung ngày 21 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Trung ngày 21 tháng 11

Đà Nẵng

Quảng Ngãi



Đắk Nông XSMN thứ bảy





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21 tháng 11: Đang cập nhật...

XSMB thứ bảy Ký hiệu trúng đặc biệt Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

