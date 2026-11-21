Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11, đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã đổi thưởng cho khách trúng 3 vé độc đắc xổ số An Giang, tổng trị giá 6 tỉ đồng.

Nhiều vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 xuất hiện ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 190759, trúng giải đặc biệt xổ số An Giang ngày 19 tháng 11. Đại lý tiết lộ người trúng là nam, đến đại lý đổi thưởng và mang tiền về nhà. Sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được đại lý đăng lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

Trong khi đó, đại lý vé số Nghĩa ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đã chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 11. Các vé có dãy số may mắn là 005163, tổng trị giá 6 tỉ đồng.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 15 tháng 11 cho một khách hàng may mắn. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 010031, trúng giải đặc biệt xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 11 tổng trị giá 14 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ khách hàng may mắn là nam, ngoài 30 tuổi, nhận tiền mặt 3 tỉ đồng, còn lại nhận chuyển khoản số tiền trúng số.

"Khách có đi tiệc, mua 16 tờ vé số và tặng 9 tờ cho bạn bè trong bàn. Bất ngờ, 16 vé trên đều trúng độc đắc 32 tỉ đồng. Nhiều người trúng cũng đổi thưởng ở các đại lý vé số khách", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ. Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều đại lý vé số cũng đã đổi thưởng cho khách trúng số vì được tặng vé khi đi tiệc.

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 816801, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 111401 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 427157.