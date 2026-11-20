Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ đài Vĩnh Long cho khách hàng may mắn.

Nguyên cây vé trúng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11 lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé đều có dãy số cuối là 2923, trúng giải năm xổ số Vĩnh Long ngày 20 tháng 11, tổng trị giá 160 triệu đồng. Đại lý tiết lộ chủ nhân của những vé này sẵn sàng chi 1,6 triệu đồng mua vé, bất ngờ trúng hết. Hiện đại lý đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 20 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 816801, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 111401 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 427157.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo đã bán trúng 16 vé đài Bình Thuận cho 1 khách mua ngay dãy số may mắn. Cụ thể, các vé có dãy số 068686 trúng giải bảy xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 11, tổng trị giá 6,4 triệu đồng. Đại lý tiết lộ người trúng đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. Sau đó, đại lý đã đăng hình ảnh vé trúng lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích xổ số Tây Ninh ngày 19 tháng 11, với dãy số may mắn là 042492, tổng trị giá 96 triệu đồng cho khách.