Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, Vĩnh Long thông báo đã bán trúng 16 vé đài Đà Lạt cho nhiều khách mua tại quầy, hiện đang tìm người đến đổi thưởng.

Vé trúng số đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số cuối là 64874, trúng giải tư xổ số Đà Lạt ngày 22 tháng 11, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng. Đại lý tiết lộ vé được bán lẻ cho nhiều người khác nhau, hiện đã có 1 khách tới đổi thưởng sớm.

Xổ số ngày 22 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 382164, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 282248 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 389947.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11, giải bảy đài Hậu Giang là những vé có dãy số cuối 888, điều này đồng nghĩa những vé có dãy số đẹp là 888888 cũng trúng xổ số Hậu Giang. Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng 16 vé giải bảy đài Hậu Giang, cho biết những vé này thuộc về 1 khách may mắn lộ diện sớm. Bên cạnh đó, đại lý cũng mong chờ sự lộ diện của những vé dãy số 888888 trúng đài này vì đây là dãy số đẹp, dù trúng giải nào cũng mang lại sự hào hứng cho người chơi xổ số, đặc biệt là những người có sở thích sưu tầm vé số độc lạ.

Đại lý vé số Trường Khang ở phường Nguyệt Hóa (Vĩnh Long) thông báo đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải nhì xổ số Hậu Giang ngày 21 tháng 11. Các vé có dãy số cuối là 26646, mỗi vé trị giá 15 triệu đồng.