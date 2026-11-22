Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay chủ nhật ngày 22.11.2026.

Xổ số Đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa...

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 Tiền Giang

Kiên Giang





Đà Lạt



XSMN chủ nhật





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Trung ngày 22 tháng 11: Đang cập nhật...

Xổ số miền Trung ngày 22 tháng 11

Kon Tum

Huế



Khánh Hòa XSMN chủ nhật





Giải tám





Giải bảy





Giải sáu





Giải năm





Giải tư





Giải ba





Giải nhì





Giải nhất





Giải đặc biệt







Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22 tháng 11: Đang cập nhật...

XSMB chủ nhật Ký hiệu trúng đặc biệt Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

