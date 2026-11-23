Câu chuyện hy hữu được đại lý vé số Bích Duyên, nằm trên đường Phan Văn Trị, phường Chợ Quán (TP.HCM) chia sẻ sau khi đã phân phối cho bạn hàng bán trúng và đã đổi thưởng 12 tờ vé số trúng cùng lúc 2 giải xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11.

Vé trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11 trị giá hơn 24 tỉ đồng xuất hiện ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 025502, trúng giải đặc biệt xổ số Bình Phước ngày 21 tháng 11, trị giá 24 tỉ đồng. Đồng thời, các vé này cũng trúng giải tư khi có dãy số cuối là 25502, tổng trị giá 36 triệu đồng.

"Người trúng 12 vé trên là một gia đình ở TP.HCM, khoảng 4 người cùng trúng chia nhau giải thưởng. Chúng tôi đã nhiều lần đổi thưởng cho khách, tuy nhiên trường hợp này khá hy hữu vì vé trúng độc đắc còn trúng thêm giải rất cao khác", đại lý Bích Duyên chia sẻ.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 20 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11 cho 9 khách. Cụ thể, 5 vé trúng độc đắc là các vé có dãy số may mắn 111401, trúng xổ số Bình Dương ngày 20 tháng 11 trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 15 vé còn lại trúng giải an ủi, trị giá 750 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách đổi thưởng qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt.

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 382164, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 282248 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 389947.