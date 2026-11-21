Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11, giải bảy đài Hậu Giang là những vé có dãy số cuối 888, điều này đồng nghĩa những vé có dãy số đẹp là 888888 cũng trúng xổ số Hậu Giang hôm nay.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11 lộ diện sớm. Nhiều đại lý cũng xôn xao vì dãy số độc đắc đài Bình Phước ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng 16 vé giải bảy đài Hậu Giang, cho biết những vé này thuộc về 1 khách may mắn lộ diện sớm. Bên cạnh đó, đại lý cũng mong chờ sự lộ diện của những vé dãy số 888888 trúng đài này vì đây là dãy số đẹp, dù trúng giải nào cũng mang lại sự hào hứng cho người chơi xổ số, đặc biệt là những người có sở thích sưu tầm vé số độc lạ.

Đại lý vé số Trường Khang ở phường Nguyệt Hóa (Vĩnh Long) thông báo đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải nhì xổ số Hậu Giang ngày 21 tháng 11. Các vé có dãy số cuối là 26646, mỗi vé trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả xổ số đài Bình Phước chiều nay cũng xuất hiện trùng hợp hiếm gặp khi dãy số trúng độc đắc 025502 đồng thời cũng trúng giải tư trị giá 3 triệu đồng khi giải này thuộc về những vé có dãy số cuối là 25502. Đồng thời, các vé có dãy số 025506 trúng giải khuyến khích đài này, những vé này cũng trúng luôn giải nhất khi có dãy số cuối là 25506. Hàng loạt đại lý xổ số miền Nam đã chia sẻ kết quả xổ số trên.

Xổ số ngày 21 tháng 11 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 274025, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 025502 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 368118.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ đài Vĩnh Long cho khách hàng may mắn. Cụ thể, các vé đều có dãy số cuối là 2923, trúng giải năm xổ số Vĩnh Long ngày 20 tháng 11, tổng trị giá 160 triệu đồng. Đại lý tiết lộ chủ nhân của những vé này sẵn sàng chi 1,6 triệu đồng mua vé, bất ngờ trúng hết. Hiện đại lý đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản.