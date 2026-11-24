Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11, một đại lý vé số ở Tây Ninh chia sẻ hình ảnh nguyên cây vé số trúng 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Vũng Tàu.

Cụ thể, cây vé gồm 160 tờ, với 16 tờ trúng giải độc đắc trị giá 32 tỉ đồng với dãy số 556019, còn lại là các vé trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng/tờ. Dân mạng lập tức chia sẻ hình ảnh, "truy tìm" thông tin chủ nhân may mắn của những vé trên.

Cây vé trúng 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 đài Vũng Tàu lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) xác nhận bán trúng nguyên cây vé 160 tờ xổ số Bạc Liêu ngày 24 tháng 11. Các vé trúng giải tám với dãy số cuối là 35, tổng trị giá 16 triệu đồng.

Xổ số ngày 24 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 930332, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 556019 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 230178.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã đổi thưởng tờ vé trúng giải an ủi đài TP.HCM cho khách hàng may mắn. Cụ thể, vé có dãy số là 021463, trúng giải an ủi xổ số TP.HCM ngày 23 tháng 11, trị giá 50 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách đã tới đổi ngay sau khi có kết quả xổ số, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Hiện đại lý cũng chờ khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tới đổi thưởng khi khả năng cao giải độc đắc TP.HCM đài "ở lại" TP.HCM.