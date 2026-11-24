Câu chuyện được anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) sau khi đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc 12 tỉ đồng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 cho 2 khách.

Đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (TP.HCM) sau khi đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc 12 tỉ đồng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 cho 2 khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé đều có dãy số là 382164, trúng giải đặc biệt xổ số Tiền Giang ngày 22 tháng 11. Đại lý tiết lộ khách trúng ở TP.HCM (Bình Dương cũ), đều làm công nhân, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

"Trong 2 người trúng thưởng, có 1 người trúng 2 vé 4 tỉ đồng là nữ, ngoài 30 tuổi. Người còn lại trúng 4 vé, là nam ngoài 50 tuổi. Người đàn ông dự định về quê sống khi bất ngờ nhận số tiền lớn", anh Lê Du chia sẻ thêm.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 hôm nay.

Đại lý vé số Bích Duyên, nằm trên đường Phan Văn Trị, phường Chợ Quán (TP.HCM) chia sẻ đã phân phối cho bạn hàng bán trúng và đã đổi thưởng 12 tờ vé số trúng cùng lúc 2 giải xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 025502, trúng giải đặc biệt xổ số Bình Phước ngày 21 tháng 11, trị giá 24 tỉ đồng. Đồng thời, các vé này cũng trúng giải tư khi có dãy số cuối là 25502, tổng trị giá 36 triệu đồng.

"Người trúng 12 vé trên là một gia đình ở TP.HCM, khoảng 4 người cùng trúng chia nhau giải thưởng. Chúng tôi đã nhiều lần đổi thưởng cho khách, tuy nhiên trường hợp này khá hy hữu vì vé trúng độc đắc còn trúng thêm giải rất cao khác", đại lý Bích Duyên chia sẻ.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 321463, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 289442 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 038351.