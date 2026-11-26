Câu chuyện được đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 32 vé trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 cho 5 khách khác nhau, tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam được 1 đại lý ở TP.HCM đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, có 27 vé trúng giải khuyến khích và an ủi xổ số TP.HCM ngày 23 tháng 11, tổng trị giá 966 triệu đồng. Đại lý cũng đổi thưởng thêm 5 vé trúng giải nhất xổ số Cà Mau ngày 23 tháng 11, mỗi vé trị giá 30 triệu đồng.

"Có 5 người trúng các vé trên và lần lượt tới đại lý đổi thưởng. Chúng tôi hỗ trợ cho khách lãnh thưởng qua hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt, rất vui vì khách được nhận lộc khi mua vé", đại lý Hoàng Anh Phú Quý tiết lộ sau khi đã đăng tải những tờ vé lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, 9 tờ vé cùng dãy số trúng giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 lộ diện tại TP.HCM và các tỉnh đã mang lại may mắn cho nhiều khách. Cụ thể, các vé có dãy số là 321463, trúng giải đặc biệt xổ số TP.HCM ngày 23 tháng 11, tổng trị giá 16 tỉ đồng. Trong số đó, đại lý vé số Nga Lượm ở An Giang đã chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 5 vé, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đổi thưởng 2 vé, đại lý vé số 79, đại lý vé số An Khang ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đều đổi thưởng 1 vé cho khách hàng may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 279577, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 662509 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 189048.