Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 3: Bất ngờ dãy trúng độc đắc đài Đồng Tháp

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 3 chiều nay, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo bán trúng 16 tờ vé trúng khuyến khích đài Đồng Tháp. Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 686739. Trong khi đó, dãy số trúng độc đắc đài này là 686789.

Nhờ dãy số đẹp 686789 trúng độc đắc xổ số Đồng Tháp ngày 9 tháng 3, nhiều người trúng an ủi đài này ẢNH: NVCC

Theo đó, vé được đại lý ở TP.HCM bán ra và đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản. Nhiều người hào hứng chia sẻ kết quả xổ số hôm nay, thích thú với dãy số trúng độc đắc xổ số Đồng Tháp ngày 9 tháng 3 khi có 4 số cuối là 6789. Nhiều người cho rằng đây là dãy số đẹp.

Xổ số ngày 9 tháng 3 mở thưởng thêm 2 đài gồm TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 808467 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 348827. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng để lại bình luận gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé trúng số lộ diện sớm.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 3, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo bán trúng cây vé số với 16 vé trúng giải khuyến khích đài Tiền Giang. Cụ thể, những tờ vé số có dãy may mắn 374704, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

Cũng thuộc xổ số Tiền Giang ngày 8 tháng 3, đại lý trên cũng bán cọc vé số trúng giải tám của đài này, khi các vé có dãy số cuối là 98. Theo kết quả xổ số miền Nam hôm qua, nhiều người chơi xổ số cũng thích thú khi một dãy số 98 trúng giải tám hai đài Tiền Giang và Kiên Giang.