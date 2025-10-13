Xóa bỏ độc quyền, giá vàng trong nước cao hơn thế giới 15 triệu đồng

Sau 3 ngày chính thức xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, giá vàng trong nước vẫn chưa thể hạ nhiệt khi chưa có nguồn cung vàng. Công ty Bảo Tín Minh Châu chưa có thông báo mở bán nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long, vàng miếng SJC. Còn Công ty SJC thông báo tạm dừng giao dịch vàng nhẫn vào chiều 13.10. Cuối tuần trước, công ty hạn chế bán cho mỗi người 3 phân vàng, khách hàng mua vàng online cũng chỉ được đăng ký 1 lượng. Các đơn vị kinh doanh cho biết, mặc dù giao dịch ngày 13.10 không sôi động như trước nhưng không ai bán ra dù giá tăng cao nên các công ty cũng không có vàng bán lại cho người mua.

Giá vàng tăng vượt 144 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… đồng loạt tăng mỗi lượng vàng 500.000 đồng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 1,1 triệu đồng. Giá mua vàng miếng SJC lên 142,1 triệu đồng, bán ra 144,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,1 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có giá mua vàng miếng SJC cao hơn các công ty khác, lên 143,1 triệu đồng/lượng, bán ra 144,1 triệu đồng. Còn vàng miếng ACB cũng tăng lên 143,1 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 144,1 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 500.000 đồng vào buổi chiều, nâng tổng mức tăng trong ngày 1,7 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 140,1 triệu đồng, bán ra 143,1 triệu đồng (đây là mức cao nhất trên thị trường). Tập đoàn Doji mua vào lên 139 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào lên 139 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 139,5 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 14,6 triệu đồng mỗi lượng. Kim loại thế giới tiếp tục tăng cao, thêm 54 USD/ounce, lên 4.076 USD/ounce. Chỉ trong một ngày, giá vàng thế giới đã tăng 1,4%, tính trong 30 ngày đã tăng lên 12%, thêm 430 USD/ounce và lên hơn 1.400 USD/ounce, tương đương 54%.



