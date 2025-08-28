Xóa độc quyền vàng ngày 10.10 mới có hiệu lực, khi nào giá giảm?

Sau chuỗi ngày liên tiếp lập đỉnh, ngày 28.8, vàng miếng SJC tiếp tục thiết lập giá bán đắt đỏ chưa từng có ở 128,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 27.8.

Ở chiều mua vào, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, lên mức 127 triệu đồng/lượng.

Ngày 10.10, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP mới có hiệu lực thi hành ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường vàng "chợ đen", hoạt động mua bán khá sôi động với mức chào bán mỗi lượng vàng SJC cao hơn giá niêm yết khoảng 500.000 đồng.

Như vậy, sau 2 ngày Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được ban hành, thị trường vàng gần như không chịu ảnh hưởng.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhìn nhận, sự ra đời của Nghị định số 232/2025/NĐ-CP là bước đột phá, "cởi trói" cho thị trường vàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, phải tới ngày 10.10, nghị định này mới có hiệu lực thi hành.

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích, kinh nghiệm cho thấy, khi giá vàng tăng cao, thị trường đang rất "khát" vàng, chỉ khi thực sự tăng cung ra thị trường mới có thể làm dịu "cơn khát", từ đó kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

Kết quả này thấy rất rõ khi trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp như đấu thầu vàng, đặc biệt là bán vàng bình ổn qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC.

Bối cảnh hiện tại cũng tương tự, chỉ khi nào các doanh nghiệp nhập khẩu được vàng nguyên liệu, sản xuất vàng và tăng cung ra thị trường, thị trường vàng mới chịu tác động rõ rệt, thực sự "hạ nhiệt".

"Hơn 1 tháng nữa, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP mới có hiệu lực thi hành. Có thể dự đoán, đây là quá trình để chuẩn bị cho sự ra đời của thông tư hướng dẫn chi tiết, cũng là khoảng thời gian để các đơn vị liên quan có bước tính toán, chuẩn bị cần thiết.

Trong tháng 9, giá vàng trong nước khó có cơ hội giảm mạnh. Phải từ đầu tháng 11 trở đi, khả năng cao mới có sự biến động mạnh trên thị trường vàng. Dự báo, chênh lệch giá vàng từ mức gần 20 triệu đồng/lượng có thể nhanh chóng giảm còn khoảng 12 - 13 triệu đồng/lượng", ông Phương nói.

Chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng

"Vấn đề là Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhanh hay không"

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, sửa đổi quan trọng trong Nghị định số 232/2025/NĐ-CP là bãi bỏ thương hiệu quốc gia của vàng miếng SJC, tạo sự công bằng cho sản phẩm trên thị trường.

Ngoài ra, một số ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng nếu đáp ứng điều kiện có thể được sản xuất, nhập khẩu, bán vàng ra thị trường.

Giá vàng trong nước chỉ thực sự "hạ nhiệt" khi tăng cung ra thị trường ẢNH: ĐAN THANH

Tuy nhiên, vài ngày gần đây, người dân vẫn nhìn vào việc có mua được vàng hay không. Giá vẫn tăng là do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu mua vàng rất cao. Cạnh đó, giá vàng trong nước cũng được hỗ trợ bởi đà tăng của giá vàng thế giới.

"Ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng cấp phép cho các đơn vị đủ điều kiện sản xuất, nhập khẩu vàng để thúc đẩy quá trình tăng cung", ông Hiếu nhấn mạnh.

Nhận định sắp tới, giá vàng trong nước sẽ giảm, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, phân tích: "Các ngân hàng thương mại vốn quen với giao dịch USD hàng ngày với quốc tế, nắm rõ giá cả cũng như phương thức mua bán nên có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu vàng rất nhanh. Vấn đề còn lại là Ngân hàng Nhà nước có cấp phép nhanh hay không".