Xóa đường dây mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân bị lừa 'việc nhẹ lương cao'

Ngày 7.6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với ngành chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới, bắt 4 nghi phạm cầm đầu, gồm: Lê Xuân Thành (35 tuổi), Lê Anh Tuấn (34 tuổi), Dương Anh Điện (38 tuổi), cùng ngụ tại TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Lê Thanh Trầm (46 tuổi, ngụ tại H.Yên Thành, Nghệ An).



4 nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán người bị bắt giữ TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ cuối năm 2023, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn sang Lào làm việc cho một tổ chức tội phạm người Trung Quốc tại Đặc khu kinh tế Bò Kẹo (thuộc tỉnh Bò Kẹo, Lào). Thành và Tuấn được giao nhiệm vụ sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người Việt Nam đầu tư vào các app lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 11.2023 đến 4.2024, Thành cùng đồng bọn dùng mạng xã hội để tuyển dụng người sang Thái Lan lao động bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao".

Với phương thức, thủ đoạn này, đường dây do Thành và đồng bọn cầm đầu đã đưa 22 người Hà Tĩnh qua Cửa khẩu Tây Trang (H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đến Đặc khu kinh tế Bò Kẹo và giao cho tổ chức tội phạm người Trung Quốc.

Lực lượng chức năng giải cứu 36 người Việt Nam từ Đặc khu kinh tế Bò Kẹo về nước TÂN KỲ

Số người này bị chúng ép làm việc bằng cách lập tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Họ còn bị thu hết hộ chiếu, giam lỏng, đánh đập và không trả lương. Nếu không chịu làm việc thì bị ép gọi điện về cho người nhà tại Việt Nam để đòi tiền chuộc. Sau một thời gian, số lao động này đã tìm cách liên lạc về nhà để trình báo, cầu cứu.

Cuối tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng chức năng của Lào bắt giữ thành công 4 nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán người. Đồng thời, giải cứu, đưa 36 người Việt Nam (trong đó có 22 người Hà Tĩnh) từ trong Đặc khu kinh tế Bò Kẹo về nước an toàn.