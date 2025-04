Xóa nhà tạm, 'xây' lòng dân: Gỡ khó để người nghèo có nhà

H AI VẠN NGÀY CÔNG CỦA NGƯỜI TRẺ TRÊN QUÊ HƯƠNG Đ ẠI TƯỚNG

Từ đầu năm 2025, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã phát động một phong trào thi đua với cái tên và con số rất ấn tượng: "Đoàn viên, thanh niên đóng góp 20.000 ngày công xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Hàng ngàn bạn trẻ ở Quảng Bình đang chung tay thực hiện hoàn thành 20.000 ngày công xóa nhà tạm, nhà dột nát ẢNH: THANH LỘC

Khi được người viết "chất vấn" vì sao khi tham gia vào chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Tỉnh đoàn Quảng Bình không đặt ra mục tiêu là "sẽ xây mới, sửa chữa bao nhiêu ngôi nhà" mà là "sẽ đóng góp 20.000 ngày công", anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, cho biết để đặt ra mục tiêu là con số "khủng" đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều.

"Chúng tôi là những người trẻ, có thể chưa mạnh về kinh tế, nhưng chúng tôi có thừa sức trẻ và lòng nhiệt thành cống hiến cho cộng đồng và quê hương… Chúng tôi cũng có thể đứng ra kêu gọi hoặc quyên góp kinh phí để làm nhà cho bà con nhưng nguồn lực còn hạn chế. Vậy nên, các đơn vị tổ chức, các nhà hảo tâm cứ mạnh mẽ ủng hộ nguồn lực, còn những công việc như hỗ trợ dựng nhà, bốc gạch, lợp ngói, quét sơn, lắp điện… hãy để người trẻ chúng tôi lo", anh Bàng nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ công an trong hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào ẢNH: THANH LỘC

Cũng theo anh Bàng, khi "chơi lớn" với phong trào "20.000 ngày công", Tỉnh đoàn Quảng Bình muốn nói với các bạn đoàn viên thanh niên, không cứ phải phân biệt "nhà này của doanh nghiệp này làm, nhà kia của tổ chức kia tài trợ…", mà với tất cả các công trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" chỉ cần được hiệu triệu, người trẻ đều xúm tay vào làm, không phân biệt ai là chủ đầu tư, ai là người thụ hưởng.

Phong trào thi đua "Đoàn viên, thanh niên đóng góp 20.000 ngày công xóa nhà tạm, nhà dột nát", đã tạo khí thế, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân trong địa bàn Quảng Bình hưởng ứng. Trong đó, các cấp đoàn đã thành lập và duy trì các câu lạc bộ, các đội hình thanh niên tình nguyện để phát huy sức mạnh tại chỗ, hỗ trợ ngày công xây dựng các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát an toàn, chất lượng.

"Chỉ cần có "lệnh" là chúng tôi đi. Anh em ai cũng hăng hái lắm vì biết sẽ đóng góp được sức trẻ của mình trong cả chương trình lớn của đất nước", đoàn viên Cao Xuân Quang, thành viên tổ thanh niên tình nguyện xóa nhà tạm tại huyện miền núi Minh Hóa, ngắn gọn nói.

Bàn tay người trẻ Quảng Bình góp sức cho cộng đồng ẢNH: THANH LỘC

Dù phong trào dự kiến sẽ được triển khai đến hết tháng 8, nhưng theo số liệu từ Tỉnh đoàn Quảng Bình, đến hết quý 1, các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã đóng góp 7.933 ngày công để góp sức xây mới 439 ngôi nhà, tu sửa 343 ngôi nhà. "Dẫn đầu" là các đơn vị Huyện đoàn Bố Trạch, Huyện đoàn Tuyên Hóa, Huyện đoàn Minh Hóa, Huyện đoàn Lệ Thủy, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình…

"Phong trào này có lẽ còn mang giá trị lớn hơn một cuộc thi đua, bởi đây là cơ hội để người trẻ chứng minh năng lực bản thân cũng là cơ hội họ viết tiếp truyền thống tương thân tương ái của toàn dân tộc. Vì thế, tôi tin rằng, chúng tôi sẽ đạt hoặc vượt cột mốc 20.000 ngày công trong tương lai gần", anh Bàng tự tin.

K HI CÔNG AN… DỰNG NHÀ

Với phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Quảng Trị, có thể nói lực lượng công an là một trong những tập thể có sự đóng góp mạnh mẽ cả về nhân lực, vật lực và đạt được nhiều kết quả "khủng". Cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đã chứng minh rằng ngoài việc phá án, bắt tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, họ cũng là người "có duyên" trong những công việc "phía sau hậu trường", chăm lo đời sống của dân nghèo, nhất là… những mái nhà cần được xây mới, tu sửa.

Cán bộ, chiến sĩ công an trong hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào ẢNH: THANH LỘC

Cách đây chưa lâu, khi công an cấp huyện còn hoạt động, người ta vẫn nhớ đến trung tá Tạ Quang Dung (thời điểm đó là Trưởng công an H.Đakrông) là một trong những "trưởng huyện" xây nhà cho dân "mát tay" bậc nhất.

Trong thời gian là người đứng đầu lực lượng công an ở huyện nghèo nhất tỉnh Quảng Trị, ngoài là "khắc tinh" của tội phạm, trung tá Dung với tư cách cá nhân đã đứng ra vận động, kêu gọi xây dựng hàng chục ngôi nhà nhân ái cho dân bản. Những năm 2023, 2024, ông đều "xây" được trên dưới chục căn…

"Anh em chúng tôi ngoài ủng hộ những ngày lương của mình để giúp đỡ bà con còn "mạnh dạn" đi xin từ các nhà hảo tâm và nguyện là cầu nối để những khoản tiền đó đến đúng nơi đúng chỗ. Chúng tôi xin cho bà con chứ có xin cho mình đâu mà ngại. Các nhà hảo tâm có của, chúng tôi xin góp công", trung tá Dung từng nói với người viết.

Cũng tại Công an H.Đakrông, riêng trong năm 2024, được sự chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Trị đơn vị này đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công và hoàn thành 150 ngôi nhà cho bà con.

Niềm vui của người dân vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị) khi nhận nhà mới, đón tiếp lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Quảng Trị đến thăm ẢNH: THANH LỘC

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát của Công an Quảng Trị trong năm 2025 còn được "hà hơi, tiếp sức" mạnh mẽ từ Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an tặng thêm 1.143 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền hơn 80 tỉ đồng của Bộ Công an hỗ trợ và nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để tăng thêm "vốn đối ứng", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 1 ngày lương và hỗ trợ ngày công để những ngôi nhà mới sớm được hoàn thiện trước ngày 30.6 và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng.

Theo đó, toàn bộ số nhà này là mẫu nhà lắp ghép, đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện địa lý, thời tiết, phong tục, tập quán sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương và có thời hạn sử dụng trên 10 năm.

Hôm 17.3, trong dịp khánh thành 12 ngôi nhà mẫu cho hộ nghèo ở H.Hướng Hóa và khởi công đồng loạt cả ngàn ngôi nhà còn lại cho các hộ nghèo ở tỉnh Quảng Trị, trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ngoài ngợi khen tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng an ninh nhân dân - Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị trong chung tay hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, còn chúc mừng bà con sẽ có nhà mới.

Ông mong muốn bà con sau khi có ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, người dân sẽ nỗ lực vượt khó vươn lên lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thứ trưởng Bộ Công an một lần nữa tái khẳng định việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ quan trọng, chỉ bàn làm, không bàn lùi, dứt khoát phải làm bằng được và quyết tâm không để người dân nào còn phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát. (còn tiếp)