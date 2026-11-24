Ngày 23.11, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có công điện hướng dẫn triển khai Nghị quyết 63 của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 21.11, có hiệu lực từ ngày 21.11.2026 đến hết ngày 30.6.2028.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21.11.2026 đến hết ngày 30.6.2028 ẢNH: NGỌC THẮNG

Những khoản nợ lệ phí môn bài được xử lý

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, đối tượng áp dụng là người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 đã được đăng ký trên hệ thống quản lý thuế tính đến hết ngày 23.10.2026, do cơ quan thuế xác định, với hơn 2,51 triệu người nộp thuế.

Những người thuộc diện này, còn nợ lệ phí môn bài hoặc tiền chậm nộp lệ phí môn bài tính đến ngày 21.11.2026, được xử lý nợ theo nghị quyết.

Các khoản được xử lý gồm lệ phí môn bài phát sinh trước năm 2026 chưa nộp ngân sách; tiền chậm nộp phát sinh từ khoản lệ phí môn bài được xóa; và tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ dù người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài.

Theo Bộ Tài chính, số nợ gốc lệ phí môn bài thuộc phạm vi đề xuất xóa khoảng 1.250 tỉ đồng, cùng 438 tỉ đồng tiền chậm nộp.

Ngoài ra, gần 2 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 chưa được hạch toán nghĩa vụ lệ phí môn bài trong thời gian ngừng hoạt động. Nếu tiếp tục hạch toán, số phát sinh dự kiến khoảng 15.000 tỉ đồng.

Bộ Tài chính ước tính, nếu toàn bộ nhóm này thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế, tổng nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp dự kiến được xóa khoảng 16.688 tỉ đồng.

Muốn được xóa tiền chậm nộp phải đáp ứng điều kiện gì?

Đối với tiền chậm nộp, người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 tính đến ngày 23.10.2026 phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện:

Thứ nhất, nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thứ hai, nộp đủ các khoản nợ gốc, bao gồm tiền thuế, các khoản thu khác và tiền xử phạt vi phạm hành chính, chậm nhất ngày 30.6.2028.

Cơ quan thuế sẽ thực hiện xóa tiền chậm nộp đồng thời với quá trình giải quyết hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc xử lý tiền chậm nộp của nhóm người nộp thuế này có thể làm giảm khoảng 9.990 tỉ đồng nợ đang theo dõi.

Tuy nhiên, chính sách xóa tiền chậm nộp không áp dụng đối với ba nhóm:

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; Người nộp thuế phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế trong thời gian ở trạng thái 03, 06, trừ trường hợp bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã kê khai, nộp đủ thuế phát sinh.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương phổ biến chính sách đến người nộp thuế, kịp thời báo cáo những vướng mắc trong quá trình thực hiện.