Xóa sổ một hình thức thi IELTS từ giữa năm nay

Chính thức dừng tổ chức thi IELTS trên giấy trên toàn cầu từ giữa năm 2026 ẢNH: SHUTTERSTOCK

Chuyển hoàn toàn sang thi IELTS trên máy tính

Tổ chức IELTS hôm 5.3 đăng tin cập nhật về hình thức tổ chức thi IELTS trên toàn cầu. Theo đó, sau khi ghi nhận "mức độ hài lòng cao hơn" ở nhóm các thí sinh dự thi IELTS trên máy tính - nhờ các lợi ích như sự tiện lợi, thời gian trả kết quả nhanh hơn hay cho phép thi lại một kỹ năng (OSR) - và qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng, tổ chức này quyết định từ giữa năm 2026 trở đi sẽ không tổ chức thi IELTS trên giấy nữa.

Điều này chính thức "khai tử" hình thức thi đã được tổ chức từ khi bài thi IELTS được giới thiệu vào năm 1989. Lộ trình áp dụng cụ thể sẽ khác nhau tùy từng nước.

Tuy nhiên, IELTS cũng ghi nhận một số thí sinh vẫn ưng viết tay câu trả lời. Vì thế, tại một số nước nhất định, tổ chức này cho phép thí sinh đăng ký thi kỹ năng Viết trên giấy (Writing on Paper), trong khi các phần thi khác vẫn sẽ thực hiện trên máy tính. Theo IELTS, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khi thi viết trên giấy và viết trên máy tính, thí sinh đều nhận kết quả tương đương nhau cả về điểm tổng và điểm thành phần.

"Nghiên cứu còn cho thấy việc viết tay mang lại trải nghiệm thân thiện hơn cho thí sinh, giúp tăng sự tự tin song vẫn đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của kết quả", thông báo có đoạn. IELTS nói thêm thí sinh vẫn có thể chọn OSR nếu đăng ký thi kỹ năng Viết trên giấy, tuy nhiên các bạn phải tiếp tục làm bài thi giấy chứ không được chuyển sang gõ máy tính.

IELTS cũng nhấn mạnh kết quả các bài thi IELTS trên giấy trước khi dừng tổ chức sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn có giá trị tới hết thời hạn 2 năm theo quy định. Việc chuyển hoàn toàn sang thi trên máy tính cũng không ảnh hưởng đến cấu trúc bài thi hay cách các đơn vị diễn giải kết quả thi. "IELTS vẫn duy trì tiêu chuẩn toàn cầu về kiểm tra trình độ tiếng Anh với chất lượng, tính hợp lệ, bảo mật và sự công nhận như hiện nay", tổ chức này khẳng định.

"Để đảm bảo công bằng, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ hiện tại, bao gồm chữ in lớn, chữ nổi Braille, hỗ trợ người khiếm thính (đọc khẩu hình), OSR với các thí sinh có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt (Access Arrangements)", tổ chức này nói thêm.

Thí sinh Đà Nẵng ôn thi IELTS trên máy tính ẢNH: HUỲNH ĐỨC

Theo Thanh Niên thống kê, tính đến nay đã có ít nhất 27 quốc gia, vùng lãnh thổ thông báo hoặc chính thức dừng thi IELTS trên giấy, gồm: Algeria, Campuchia, Canada, Bahrain, Bangladesh, Ba Lan, Brunei, Đài Loan, Ghana, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Lào, Li Băng, Libya, Malaysia, Mauritius, Mông Cổ, Nigeria, Palestine, Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan, Togo, Tunisia, Uzbekistan và Việt Nam.

Cả hai hình thức đều từng dính lùm xùm

Việc xóa sổ kỳ thi IELTS trên giấy diễn ra trong bối cảnh hình thức này liên tục vướng phải nhiều lùm xùm, nhất là tại châu Á. Ở Bangladesh, cảnh sát thủ đô Dhaka tháng 9 năm ngoái bắt giữ hai đối tượng liên quan đường dây bán đề và đáp án thi IELTS trên giấy được quảng cáo là "bị lộ trước ngày thi". Động thái diễn ra sau khi một số khách hàng của hai đối tượng này đâm đơn tố cáo vì chỉ có số ít câu hỏi trùng với tài liệu đã nhận, theo tờ Daily Star.

Trước đó, Pakistan và Ấn Độ cũng có nhiều ghi nhận về việc các đơn vị làm giả chứng chỉ IELTS, có dấu hiệu được cho là đã tuồn đề trước ngày thi, thậm chí là thi hộ, với nhiều đối tượng bị bắt giữ. Trong khi đó, Uzbekistan hồi tháng 7.2025 thông báo rằng các đối tác của kỳ thi phải tạm dừng thi IELTS trên giấy vì "lý do vận hành", sau khi các bài thi giấy ở đây được gửi về Cambridge English (Anh) chấm lại và một số bài bị hủy điểm, theo tờ Gazeta.

Còn tại Việt Nam, Thanh Niên từng có loạt bài điều tra thị trường bán đề IELTS cũng được các đối tượng quảng cáo là "bị lộ trước ngày thi", với giá một bộ đề đủ 4 kỹ năng lên đến hơn trăm triệu đồng, vào năm 2022. Trả lời Thanh Niên thời điểm đó, hai đối tác của kỳ thi IELTS đều bác tin, khẳng định không có dấu hiệu lọt đề trong quá trình tổ chức kỳ thi và cho rằng các hành vi, quảng cáo như "cung cấp đề thi trước ngày thi chính thức" đều là lừa đảo.

Với hình thức thi còn lại, trong giai đoạn từ tháng 8.2023 đến tháng 9.2025, đã có một "sự cố kỹ thuật" khiến hơn 63.000 lượt thi IELTS trên máy tính đã bị điều chỉnh lại điểm. Trong đó, gần 59.000 bài thi có ít nhất một kỹ năng là nghe hoặc đọc được tăng điểm, chiếm 93% tổng số bài thi bị điều chỉnh điểm trên toàn cầu, theo IELTS. Các thí sinh bị ảnh hưởng đều được chọn hoặc được hoàn tiền hoặc thi lại miễn phí.