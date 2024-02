Xóm Củi những ngày nắng nóng bất thường: Mái tôn hầm hập, ngồi không cũng... mệt

Những ngày này, người dân TP.HCM, Nam bộ đang phải chống chọi với tình trạng nắng nóng kéo dài bất thường. Mức nhiệt nhiều ngày cao nhất trên 37oC khiến nhiều người không chịu nổi khi đi đường hay lao động ngoài trời.



Những tưởng sau thời gian làm việc vất vả, họ sẽ được về nhà nghỉ trưa, lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, với những người thuê trọ dưới chân cầu Xóm Củi (H.Bình Chánh), ở nhà trong thời điểm này không khác gì cực hình bởi phòng trọ nóng hầm hập từ sáng đến chiều tối. Những mái tôn quây kín phòng nhỏ, trống trước hở sau khiến họ ngồi không trong nhà cũng thấy mệt.

Nhiều phòng trọ lụp xụp, mái tôn bao quanh DƯƠNG LAN

11 giờ trưa, ông Lê Văn Trường (46 tuổi) lấy cơm cho đứa con út ăn trưa. Người đàn ông quê Bến Tre thuê phòng trọ nhỏ khoảng 7 m2 với giá 2 triệu đồng/tháng (tính cả điện nước) lấy chỗ ăn nghỉ, ngày ngày đi làm bốc xếp sắt nuôi cả gia đình.

Căn phòng bé xíu, mái tôn bao quanh chất chứa đồ đạc, quần áo của cả gia đình. Họ nấu ăn, sinh hoạt trong căn phòng đó. Tối đến, cả gia đình dẹp hết quần áo, đồ đạc vào trong một góc lấy chỗ ngủ. Vợ chồng ông có 4 người con. Hai đứa con gái đầu sinh đôi ở với bà ngoại nếu không cả gia đình sẽ không biết xoay xở sao trong căn phòng nhỏ.

Đồ đạc để ngổn ngang trong căn phòng trọ của gia đình ông Trường DƯƠNG LAN

"Phòng trọ thấp trũng, nắng hắt từ ngoài đường vào càng nóng hơn nữa. Ở dưới quê lên đây làm thuê nên phải chấp nhận ở đơn giản để tiết kiệm chi phí. Nếu để thêm 2 chiếc xe, phòng chật ních, không đi lại được", ông Trường chia sẻ.

Ông Trường nói rằng, vì phòng quá thấp nên "nắng nóng chịu không nổi". Ông buộc phải chấp nhận cái nóng và không có cách nào đối phó ngoài việc đi ra ngoài chờ trời dịu xuống.

"Máy lạnh không có mà nếu có cũng không dám xài vì không chịu nổi tiền điện. Nắng nóng dữ dằn nhưng nhà tôi không chuyển đi nơi khác vì gần chỗ làm, giá rẻ hơn những chỗ khác", ông Trường thở dài.

Ông Trường chấp nhận thuê căn phòng nhỏ, nóng hầm hập vì giá khá rẻ DƯƠNG LAN

Clip những xóm trọ lụp xụp, nóng nực khiến người thuê không chịu nổi

Trước phòng trọ ông Trường chất đầy ve chai DƯƠNG LAN

Cách đó không xa, ông Phạm Văn Thành (47 tuổi) cũng nhận xét thời điểm này "trời nóng như đổ lửa". Từ 8 - 9 giờ sáng trời bắt đầu nắng và kéo dài đến 4 - 5 giờ chiều. Những người lao động trong xóm trọ này thu nhập không cao nên buộc phải chịu cảnh nắng nóng trong chính căn phòng gia đình ở.

"Không có cách nào đối phó ngoài việc ráng chịu đựng qua những ngày này. Cũng may đợt này có việc nên mọi người đi làm ở ngoài thường xuyên đến chiều tối mới về phòng", ông Thành chia sẻ.

Người đàn ông nấu ăn trong căn phòng chật hẹp DƯƠNG LAN

Họ chấp nhận ở trong những căn phòng chật hẹp, nóng nực DƯƠNG LAN

Chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, quê H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) vào TP.HCM thuê căn phòng trọ giá 1,6 triệu đồng gần đường để bán nước. Chiều cao của căn phòng này chỉ khoảng 2 m được xây thô, trát vữa sơ sài. Đa phần diện tích của căn phòng người phụ nữ dùng để hàng hóa nên chỗ sinh hoạt không còn được bao nhiêu.

"Đợt này nóng hơn những đợt trước, ở nhà cứ hầm hập. Chủ nhà có lắp thêm chiếc trần chống nóng nên đỡ hơn nhiều phòng mái tôn bao quanh. Nhà tôi bật quạt 24/24 nhưng cũng không đỡ nổi với thời tiết này", chị Lan nói.

Căn phòng chị Lan thuê có chiều cao chỉ hơn xe nước một chút DƯƠNG LAN

Dù biết thuê nơi khác cao ráo, mát mẻ hơn nhưng chị Lan vẫn lựa chọn căn phòng này vì gần đường còn buôn bán kiếm được đồng ra, đồng vào. Thu nhập thấp nên những nhà trọ thiếu thốn đủ bề là lựa chọn hợp lý với chị.

"Nắng nóng là thế nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn hơn so với những người phải làm việc thường xuyên dưới trời nắng. Họ còn vất vả hơn nhưng không dám kêu than vì nếu nghỉ làm cả gia đình sẽ đói, không có tiền trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho con cái đi học", chị Lan bày tỏ.

Tường xi măng sơ sài, mái tôn quây kín phòng trọ DƯƠNG LAN

Mùa mưa ẩm thấp còn mùa nắng thì nóng không chịu nổi... là những gì người thuê trọ ở dưới chân cầu Xóm Củi phải chịu đựng DƯƠNG LAN

Căn phòng trọ không còn chỗ trống DƯƠNG LAN

Những phòng trọ chật hẹp càng bức bí vào mùa nắng nóng DƯƠNG LAN