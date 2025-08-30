Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Xóm nhỏ Hà Nội nước ngập 6 ngày chưa rút

Thu An
30/08/2025 20:09 GMT+7

Sau trận mưa lớn từ đầu tuần, các con đường đi vào xóm Trại (P.Xuân Phương, Hà Nội) vẫn chìm trong 'biển nước', cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 30.8, khu vực tại tổ dân phố 2 Miêu Nha (P.Xuân Phương, Hà Nội) vẫn bị ngập nước. Khu vực này có khoảng 40 hộ dân đang sinh sống, bị ngập úng từ 6 ngày nay.

Xóm nhỏ Hà Nội nước ngập 6 ngày chưa rút- Ảnh 1.

Đường vào xóm Trại (P.Xuân Phương) ngập nước sau gần 1 tuần mưa lớn

ẢNH: THU AN

Tại nhà ông Trần Quang Lợi (75 tuổi), nước vẫn ngập đến tận sân dù đã rút bớt được 30 cm so với những hôm đầu. Ông Lợi cho biết, kể từ sau trận lụt lịch sử năm 2008, đây là lần thứ hai gia đình ông phải chứng kiến cảnh ngập nặng như vậy.

“Năm 2008, tầng 1 nhà tôi bị ngập toàn bộ, cả gia đình phải dồn lên tầng 2 sinh hoạt. Lần này, nước tràn vào nhà khoảng 30 cm, dâng tới gần các ổ điện, nên chúng tôi buộc phải sơ tán tài sản lên trên cao để đảm bảo an toàn”, ông Lợi chia sẻ.

Từ khi mưa lớn, nước lũ dâng cao, sinh hoạt của gia đình ông Lợi bị đảo lộn. Nước bẩn tràn vào nhà khiến việc nấu nướng, đi lại gặp nhiều khó khăn, đồ đạc cũng bị ẩm ướt, hư hỏng. Trần nhà và hệ thống tường bao thấm dột, ẩm mốc nghiêm trọng.

Xóm nhỏ Hà Nội nước ngập 6 ngày chưa rút- Ảnh 2.
Xóm nhỏ Hà Nội nước ngập 6 ngày chưa rút- Ảnh 3.
Xóm nhỏ Hà Nội nước ngập 6 ngày chưa rút- Ảnh 4.

Nhà ông Lợi hiện tại

ẢNH: THU AN

Tuy nhiên, gia đình ông Lợi vẫn tương đối may mắn khi nguồn lương thực dự trữ trong nhà vẫn còn và nhận được sự hỗ trợ, tiếp tế kịp thời từ người thân. Ngoài ra, điện sinh hoạt không bị cắt nên các thiết bị thiết yếu trong gia đình vẫn có thể sử dụng, phần nào giúp giảm bớt khó khăn.

Tương tự, dù ngôi nhà đã được xây nền cao hơn so với mặt đường, nhưng nhà anh Vũ Duy Hưng (42 tuổi) vẫn bị nước tràn ngập vào nhà dâng đến 30 cm. Nước sinh hoạt cũng bị mất, buộc gia đình anh Hưng phải trông chờ vào nước trong bể ngầm để phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Xóm nhỏ Hà Nội nước ngập 6 ngày chưa rút- Ảnh 5.

Nhà anh Hưng tuy xây cao hơn so với mặt đường nhưng vẫn bị tràn nước vào nhà

ẢNH: THU AN

“Từ hôm mưa lũ đến giờ, gia đình tôi vẫn phải lội nước để đi chợ và đi làm. Một số hộ dân trong xóm dùng thuyền hoặc bè tự chế để di chuyển và vận chuyển đồ đạc, tuy nhiên mỗi chuyến chỉ chở được một người và việc đi lại vẫn hết sức khó khăn”, anh Hưng chia sẻ.

Ngoài ra, hiện tại gia đình anh phải nấu cơm trên tầng dù bếp ở tầng 1 do mấy hôm trước nước ngập gần tới ổ điện. Các đồ đạc như tủ lạnh, bàn ghế cũng phải đặt cao lên để tránh ngập nước.

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, chính quyền P.Xuân Phương đã tiếp tế cho các hộ dân những nhu yếu phẩm thiết yếu như nước lọc, gạo... và khơi thông một số điểm, giúp nước rút bớt phần nào.

Về nguyên nhân nước ngập nhiều ngày không thoát, các hộ dân cho rằng kể từ khi các công trình xây dựng xung quanh được thi công, hệ thống thoát nước tự nhiên bị chặn lại, khiến nước không thể rút ra ngoài.

Xóm nhỏ Hà Nội nước ngập 6 ngày chưa rút- Ảnh 6.

Các thiết bị điện phải kê cao để nước không tràn vào

ẢNH: THU AN

Trước đây, tình trạng ngập lụt vẫn thường xuyên diễn ra mỗi khi trời mưa, nhưng thường sẽ rút nhanh trong vài giờ đồng hồ. Tuy nhiên, khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, mỗi khi có mưa lớn, khu vực này đều bị ngập nặng, thậm chí phải mất từ 1 tuần đến cả chục ngày nước mới rút hết.

Hiện nay, các hộ dân trong xóm đã cùng ký đơn kiến nghị để gửi lên chính quyền, đề nghị sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài, vốn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân.

