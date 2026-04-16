'Xóm vé số xứ Nẫu' ở TP.HCM: Nhận gần 100 triệu đồng, nhiều người bật khóc

Gần 100 triệu đồng đến với "xóm vé số xứ Nẫu" ở TP.HCM

Số tiền 96.598.000 đồng đã được trao tận tay 30 người bán vé số nghèo tại TP.HCM - những người từng xuất hiện trong bài viết Xóm vé số xứ Nẫu ở TP.HCM: Tằn tiện cả năm, tết không đủ tiền về quê. Nhiều người không giấu được nước mắt khi có tiền gửi về quê chữa bệnh cho cha mẹ già.

Trong ngày 30.3 và 13.4, phóng viên đã trực tiếp trao tiền đến 30 người bán vé số ở 2 khu trọ tập thể ở đường Nguyễn Trãi và đường Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ, TP.HCM).

Trong đó, ông Nguyễn Đình Hải nhận 10,5 triệu đồng, ông Nguyễn Ngọc Năm nhận 8,7 triệu đồng, 19 người khác mỗi người 3,6 triệu đồng và 9 người còn lại nhận 1 triệu đồng/người.

Xóm vé số nghèo ở khu tập thể trên đường Trần Hưng Đạo nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên ẢNH: UYỂN NHI

"Tôi có tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ rồi cô ơi"

Trong căn phòng trọ chật hẹp ở con hẻm nhỏ đường Trần Hưng Đạo, ông Trần Đình Hải (65 tuổi) ngồi lặng, 2 tay run run ôm chặt phong bì vừa nhận. Hơn 20 năm bươn chải nơi đất khách, chống gậy đi bán từng tờ vé số khắp các con phố để mưu sinh.

Nhận tiền từ bạn đọc Thanh Niên quyên góp, ông Hải xúc động: "Tuần trước con tôi gọi báo bà nội yếu lắm, không còn tiền mua thuốc. Giờ tôi có tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ rồi cô ơi".

Người mẹ gần 100 tuổi ở quê giờ đã không còn nói chuyện rõ ràng, cũng không tự ăn uống được. Mỗi lần nhớ mẹ, ông chỉ biết hỏi qua con cháu. Nỗi sợ lớn nhất của ông không phải là đói nghèo, mà là không kịp về bên mẹ những ngày cuối đời.

Ông Trần Đình Hải mừng rỡ cầm phong bì tiền, ông cho hay có thể gửi tiền về quê chữa bệnh cho mẹ già ẢNH: HÀ THƯƠNG

2 năm liền không thể về quê ăn tết vì túng thiếu, Tết Nguyên đán 2026 ông gom góp cả năm mong có chuyến về sớm thì lại bị lừa mất sạch tiền khi đang bán vé số nên đành bám trụ lại TP.HCM.

Sau tết, cuộc sống càng khốn khó: vé số bán chậm, nhiều ngày đi từ sáng đến tối vẫn không đủ ăn, có hôm phải vay bạn đồng hương để mua tạm phần cơm.

Giờ đây, khi nhận được tiền hỗ trợ, ông Hải nói giữ lại 1 triệu đồng phòng thân, còn lại gửi hết về quê cho mẹ. Nắm chặt tay phóng viên, ông Hải nghẹn ngào: "Ơn này tôi sẽ nhớ suốt đời".

Ông Hải đến tòa soạn Báo Thanh Niên nhận tiền giúp đỡ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Người bán vé số TP.HCM bật khóc khi nhận tiền hỗ trợ

Ở căn trọ tập thể 10 người sinh sống trong con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Trãi, câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Năm (64 tuổi) cũng khiến nhiều người lặng đi.

Khi chúng tôi tìm đến, ông Năm vừa từ quê trở lại TP.HCM sau những ngày túc trực chăm vợ chạy thận. Mái tóc ông bạc thêm, gương mặt hằn sâu mệt mỏi.

Ông cho biết đã vay mượn khắp nơi được 90 triệu đồng để lo tiền viện phí và thuốc men cho vợ. Giờ số tiền vay cũng đã cạn, rơi vào cảnh túng thiếu, ông đành để vợ ở lại bệnh viện cho con chăm sóc, rồi quay lại TP.HCM tiếp tục bán vé số kiếm tiền.

Ông Nguyễn Ngọc Năm xúc động khi nhận tiền hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng chữa bệnh cho vợ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ít ai biết, người đàn ông ấy mang đôi chân liệt sau tai nạn từ thời còn lặn biển. Mỗi chiều, ông phải nhờ xe ôm chở ra chợ Bình Điền, rồi lê từng bước bán vé số đến tận rạng sáng.

Mỗi tờ vé số chỉ lời 1.000 đồng. Để gửi tiền về quê, ông cắt giảm mọi chi tiêu: "3 - 4 ngày tôi mới đi chợ một lần, kho một nồi thức ăn chia làm 2 bữa, cố gắng dành dụm từng đồng. Tháng nào bán khá thì gửi 10 triệu đồng, tháng khó cũng ráng 5 triệu đồng", ông nói, giọng đứt quãng.

Vậy mà khi nhận được tiền hỗ trợ, giữa lúc bản thân kiệt quệ, ông vẫn lặng lẽ trích 1 triệu đồng cho một đứa bé bại não sống cùng khu trọ. Số còn lại, ông dự định gửi hết về quê cho vợ chữa bệnh.

Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Thanh Niên. Số tiền này tôi phải hơn 1 tháng mới kiếm được. Ông Nguyễn Ngọc Năm rưng rưng nói

Không chỉ ông Năm, cả xóm vé số hôm ấy như vỡ òa. Ông Trần Văn Long (76 tuổi) đôi mắt ngấn lệ nói: "Tôi xin cảm ơn các cô chú đã hỗ trợ để cuộc sống bà con trong xóm trọ bớt khó khăn hơn".

Những người bán vé số nghèo bật khóc trong biết ơn khi nhận tiền giúp đỡ từ bạn đọc và nhà hảo tâm ẢNH: HÀ THƯƠNG

Nhiều bà con ở xóm vé số nghèo tại TP.HCM với đôi tay chai sần, run rẩy cầm phong bì mà xúc động biết ơn. Với số tiền mà bạn đọc Thanh Niên giúp đỡ, người thì tính gửi về quê mua thuốc cho mẹ, người lại mong mua cho cháu bộ quần áo mới bù đắp cho cái tết thiếu thốn vừa qua...

Người dân "xóm vé số xứ Nẫu" tại TP.HCM xúc động khi nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc Báo Thanh Niên ẢNH: HÀ THƯƠNG - UYỂN NHI

Và hơn hết, đó là lời nhắc rằng giữa TP.HCM đông đúc này, vẫn còn rất nhiều tấm lòng âm thầm dang tay.