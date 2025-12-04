Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xôn xao clip 2 phụ nữ 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ miền Trung
Video Thời sự

Xôn xao clip 2 phụ nữ 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ miền Trung

Nguyễn Trường - Đình Huy
04/12/2025 15:09 GMT+7

Chính quyền phường Cửa Nam và MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội đang xác minh đoạn clip hai phụ nữ thu tiền ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng "chê" khoản đóng góp 30.000 đồng của một quán đồ uống trên phố Ngô Quyền.

Sáng 4.12, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Cửa Nam (Hà Nội) cho biết, chính quyền đang xác minh clip gây xôn xao dư luận về 2 người phụ nữ thu tiền ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt nhưng "chê" 30.000 đồng trên địa bàn phường.

Xôn xao clip 2 phụ nữ 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ miền Trung

Sáng cùng ngày, MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội cũng cho biết sẽ kiểm tra thông tin này.

Trước đó, tối 3.12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 phụ nữ lớn tuổi, cầm theo 1 tờ giấy A4, tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (P.Cửa Nam) kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Sau khi 2 phụ nữ bước vào, nhân viên trong quán trả lời đã ủng hộ qua Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Tuy nhiên một phụ nữ nói "tất cả các cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu..." và khẳng định "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Dù nhân viên trong quán tiếp tục giải thích "chúng cháu đã ủng hộ trên T.Ư MTTQ Việt Nam là tấm lòng của chúng cháu rồi" nhưng 2 người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

- Ảnh 1.

Người phụ nữ không nhận tiền khi nhân viên quán đồ uống muốn ủng hộ 30.000 đồng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không thể từ chối với lời đề nghị này, nhân viên tới quầy thu ngân lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, người phụ nữ lớn tiếng rồi giơ tay nói "30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000... phải có số tiền tối thiểu".

Sau vài phút, 2 phụ nữ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, họ nói với nhân viên trong quán "bây giờ cô gọi công an ra xem cửa hàng này thuê bao nhiêu tiền".

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều không đồng tình với thái độ của hai phụ nữ kể trên, bởi hỗ trợ đồng bào miền Trung là hành động đẹp, nhưng việc ủng hộ phải xuất phát từ tấm lòng, không thể ép buộc hay áp đặt mức đóng góp tối thiểu.

