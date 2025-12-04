Xem nhanh 12h: Đèo Mimosa lại sạt lở | Nguy cơ ngập úng diện rộng ở Khánh Hòa

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 4.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Mưa lớn lại sạt lở đèo Mimosa và các đèo, gây ngập lụt nặng nhiều nơi

Mưa lớn kéo dài từ ngày 3.12 đến rạng sáng nay làm sạt lở đèo Mimosa và các đèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến giao thông ách tắc, nhiều khu vực ở Đà Lạt và xã Hiệp Thạnh ngập lụt nặng.

Mưa lớn lại sạt lở đèo Mimosa và các đèo, gây ngập lụt nặng nhiều nơi

Trao 100 tấn gạo, Quỹ Khởi sự từ tâm tiếp sức người dân vùng lũ Đắk Lắk

Sau đợt mưa lũ lịch sử, Báo Thanh Niên phối hợp vùng Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh) gửi yêu thương, trao 100 tấn gạo và 1,5 tỉ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk. Đặc biệt, quỹ cam kết hỗ trợ chi phí ban đầu cho 6 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao 100 tấn gạo, Quỹ Khởi sự từ tâm tiếp sức người dân vùng lũ Đắk Lắk

'Hố tử thần' bất ngờ xuất hiện gần công trình, Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì?

Hố tử thần xuất hiện trên đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, Đà Nẵng) 'nuốt' 2 chiếc ô tô khiến người dân hoang mang. Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã thông tin chính thức về sự cố sụt lún nghiêm trọng này.

'Hố tử thần' bất ngờ xuất hiện gần công trình, Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì?

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 5.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.