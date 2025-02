Xôn xao clip cô gái bị đánh đến ngất xỉu trong quán cà phê

Qua xác minh, vụ việc cô gái bị đánh xảy ra vào trưa 26.3.2024 tại quán cà phê trên đường số 9A (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), tức là gần 1 năm trước. Nạn nhân là một phụ nữ 34 tuổi và cũng là bạn gái của người đàn ông.

Liên quan vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, nguồn tin từ Công an huyện Bình Chánh xác nhận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hoàng (35 tuổi, quê Hà Nội, sống tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Bị can Trần Minh Hoàng được xác định là người đã hành hung bạn gái trong quán cà phê.

Theo hồ sơ vụ việc thì sau khi bị hành hung, nạn nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn trong tình trạng tụ máu, vỡ xương hốc mắt và chảy máu nhiều. Ngày 27.3, nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, chỉ 2 ngày sau, cô xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn và được xác định tổn thương nghiêm trọng ở vùng mặt. Ngày 29.5, kết quả giám định thương tích cho thấy tỉ lệ tổn thương của nạn nhân là 23%

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, bị can Hoàng chia sẻ là người độc thân, sau thời gian tìm hiểu thì tiến tới yêu nhau với người phụ nữ.

Ngày 23.3.2024, người phụ nữ phát hiện bị can Hoàng có mối quan hệ với nhiều người khác nên đã yêu cầu các bên gặp nhau để làm rõ và kết thúc mối quan hệ. Ngày 26.3.2024, nạn nhân cùng Hoàng và một phụ nữ khác gặp nhau tại quán cà phê trên đường 9A (xã Bình Hưng).

Tại đây, các bên xảy ra tranh cãi, bực tức vì bị can Hoàng lớn tiếng nên người phụ nữ đã hất ly nước vào mặt bị can này và bị bị can Hoàng lao vào hành hung.