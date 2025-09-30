Xôn xao clip trả lại 2 triệu đồng hỗ trợ 'hậu Covid' tại phường Bình Hưng Hòa

Ngày 30.9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip kèm nội dung: "Hậu mùa Covid tại phường Bình Hưng Hòa! Sự thật đã sáng tỏ, ăn không được thì 'trả lại' công bằng cho ba tôi (Kp78)".

Trong clip, tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa, ông N.H.T được ghi lại cảnh trao trả 2 triệu đồng cho ông N.V.E thu hút sự chú ý và nhiều bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Chiều 30.9, trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ) TP.HCM xác nhận, đã nắm thông tin về vụ việc.

Theo UBND phường Bình Hưng Hòa, thời điểm dịch Covid-19, các tổ trưởng, tổ phó trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A cũ có nhận được số tiền 2 triệu đồng tiền thành viên tổ phòng chống dịch.

Số tiền trên địa phương chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cho các các tổ trưởng, tổ phó. Ông N.H.T khi đó là Trưởng khu phố 8, đã nhắn tin trong nhóm chung, vận động các tổ trưởng, tổ phó đóng góp số tiền này để mua cồn, vật tư, hỗ trợ phát gạo và chăm lo cho lực lượng phòng chống dịch.

Do không có chứng từ minh bạch, UBND phường Bình Hưng Hòa A (cũ) yêu cầu ông T. hoàn trả số tiền đã thu. Ông T. sau đó đã trả lại cho hầu hết các tổ trưởng, tổ phó, trừ ông E.

Ông E. gửi đơn phản ánh về việc ông T. thu 2 triệu đồng nhưng chưa hoàn trả. Sau khi tiếp nhận đơn, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Hưng Hòa đã mời 2 bên lên làm việc vào ngày 26.9. Tại buổi làm việc, ông T. đồng ý trả lại số tiền cho ông E., và 2 bên đã thống nhất giải quyết vụ việc.

Theo đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa, vào các ngày 16.9 và 19.9.2025, ông T. đã mời đại diện UBND phường, Ban Vận động khu phố, Mặt trận, Chi hội Phụ nữ và ông E. đến để chứng kiến việc hoàn trả, nhưng ông E. không tham dự.

Ngày 26.9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Hưng Hòa mời ông E. và T. đến trụ sở UBND phường để thực hiện việc hoàn trả số tiền 2 triệu đồng. Tại đây, ông T. đã trực tiếp trao trả 2 triệu đồng cho ông E. Do sức khỏe yếu, ông E. được con gái đi cùng, và người này có quay lại clip.

Hiện vụ việc đã được giải quyết, ông E. đã nhận lại đầy đủ số tiền. UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và xử lý các thông tin liên quan để đảm bảo minh bạch.