Xôn xao tin lặn sông Hương tìm 2 cây vàng trong đêm: Công an đang xác minh

Sáng 20.1, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Thuận Hóa cho biết, đang xác minh, làm rõ thông tin một đội cứu hộ lặn sông Hương để tìm kiếm 2 cây vàng trên sông Hương, gây xôn xao trên mạng xã hội. Đến nay, Công an P.Thuận Hóa chưa tiếp nhận đơn trình báo nào của người bị mất.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin một người dân vô tình đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương, khu vực cầu đi bộ gỗ lim (thuộc P.Thuận Hóa, TP.Huế).

Các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế lặn sông Hương tìm vàng đánh rơi trong đêm 19.1 ẢNH: NHẬT HOÀNG

Theo đó, trong đêm 19.1, thành viên thuộc Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã có mặt tại vị trí nói trên để hỗ trợ người dân tìm kiếm. Các thành viên của đội này sử dụng bình dưỡng khí, thiết bị lặn để lặn xuống đáy sông Hương tìm kiếm.

Đến 24 giờ cùng ngày, đội này cập nhật đã tìm thấy 1 cây vàng đầu tiên kèm hình ảnh.

Thông tin này sau đó được nhiều người dùng mạng quan tâm, đến khuya cùng ngày có rất nhiều người dân hiếu kỳ vẫn đứng bên bờ sông để theo dõi quá trình tìm kiếm.

Đến 24 giờ ngày 19.1, Đội SOS75 đăng tải lên mạng 1 thỏi vàng với nội dung đã tìm thấy thanh đầu tiên ẢNH: NHẬT HOÀNG

Sáng 20.1, trao đổi với PV, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế cho biết thêm, các thành viên cả đội đã nỗ lực tìm kiếm suốt đêm qua 19.1 và đến 24 giờ cùng ngày, đã may mắn tìm thấy 1 cây vàng.



Theo anh Hoàng, đến sáng nay, do bình dưỡng khí cạn kiệt và máy bơm ô xy của đội gặp sự cố nên công tác tìm kiếm tạm dừng. Khoảng 10 giờ ngày 20.1, đội tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm.

"Người bị rơi 2 cây vàng này là một phụ nữ ở Huế. Theo thông tin do chị này cung cấp, đây là 2 cây vàng Thụy Sĩ, chị đánh rơi khi đi bộ trên cầu gỗ lim", anh Hoàng nói.