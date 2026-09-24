Xót ruột nhìn 300 ha dứa chết thối vì nước lũ

Thất thần nhìn 1 ha dứa sắp ra quả đang thối rữa, ông Phạm Ngọc Tuấn (54 tuổi, ngụ thôn Thống Nhất, xã Yên Phú), cho hay: "Vụ này gia đình tôi trồng 2,1 ha, trong đó 1 ha dứa ở khu vực chân đồi bị ngập nước nhiều ngày và hư hỏng hoàn toàn. Dứa ngập nước từ ngày thứ 3 trở đi là bắt đầu thối ngọn, mà đợt này ngập nước đến cả tuần. Dứa nhà tôi trồng đến thời điểm này sắp ra quả để bán vào vụ tết Nguyên đán, giờ hỏng 1 ha là mất khoảng 250 triệu đồng tiền đầu tư rồi".