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    Thời sựDân sinh

    Xót ruột nhìn 300 ha dứa chết thối vì nước lũ

    Minh Hải
    Minh Hải

    Khoảng 300 ha cây dứa gai ở vùng nông trường Thống Nhất cũ (nay là xã Yên Phú, Thanh Hóa) sắp ra quả thì bị ngập lụt nhiều ngày khiến cây dứa thối ngọn, hư hỏng, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng cho người dân.

    Khu vực xã Yên Phú là nơi hợp lưu của sông Cầu Chày và sông Hép, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 13 - 19.9 khiến nước sông dâng cao cộng với mưa lớn trên địa bàn xã đã gây ngập hơn 1.000 ha cây trồng của người dân địa phương. Trong đó, có tới 300 ha cây dứa gai đang kỳ sắp ra quả bị ngập nước nhiều ngày làm cây thối ngọn, hư hỏng, gây thiệt hại lớn cho người dân.

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 1.

    Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 13 - 19.9 đã gây ngập 300 ha dứa gai sắp đến kỳ ra quả của người dân xã Yên Phú. Dứa bị ngập nước nhiều ngày đã thối nõn, hư hỏng hoàn toàn.

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 2.

    Theo người trồng dứa, cây dứa bị ngập úng từ 3 ngày trở đi lá cây ở phần ngọn bị thối và bung khỏi thân cây

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 3.

    Thất thần nhìn 1 ha dứa sắp ra quả đang thối rữa, ông Phạm Ngọc Tuấn (54 tuổi, ngụ thôn Thống Nhất, xã Yên Phú), cho hay: "Vụ này gia đình tôi trồng 2,1 ha, trong đó 1 ha dứa ở khu vực chân đồi bị ngập nước nhiều ngày và hư hỏng hoàn toàn. Dứa ngập nước từ ngày thứ 3 trở đi là bắt đầu thối ngọn, mà đợt này ngập nước đến cả tuần. Dứa nhà tôi trồng đến thời điểm này sắp ra quả để bán vào vụ tết Nguyên đán, giờ hỏng 1 ha là mất khoảng 250 triệu đồng tiền đầu tư rồi".

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 4.

    Ông Tuấn cho biết, trung bình mỗi ha dứa trồng đến khi ra quả tốn khoảng hơn 200 triệu đồng tiền đầu tư. Năm nay, do giá phân bón, công lao động và một số chi phí khác đều tăng, nên mỗi ha chi phí đầu tư hết khoảng 250 triệu đồng.

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 5.

    Ngọn dứa bị thối khi ngập nước từ 3 ngày trở lên

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 6.

    Nhiều diện tích dứa mới ra quả bị ngập nước, quả dứa cũng nhanh chóng thối, hỏng hoàn toàn

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 7.

    Không chỉ cây dứa, nhiều diện tích ngô của người dân xã Yên Phú cũng bị ngập nước nhiều ngày và đã chết rũ

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 8.

    Thống kê của UBND xã Yên Phú, đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn xã có hơn 1.000 ha cây trồng bị ngập úng, trong đó nhiều diện tích cây trồng hư hỏng hoàn toàn

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 9.

    Đến ngày 24.9, đã là ngày thứ 11 khi đợt mưa lũ bắt đầu, nhiều diện tích cây trồng của người dân xã Yên Phú vẫn bị ngập nước

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 10.

    Xã Yên Phú là vùng ngập khi có mưa lớn kéo dài cộng với lượng nước lớn đổ về từ thượng nguồn khiến sông Cầu Chày và sông Hép (chảy qua địa bàn xã Yên Phú) bị tràn sẽ gây ra tình trạng ngập úng

    ẢNH: MINH HẢI

    300 ha dứa gai chết thối - Ảnh 11.

    Chính quyền xã Yên Phú đã phải cắt một đoạn đường nội bộ trong xã để nước thoát nhanh, giảm bớt diện tích cây trồng bị ngập

    ẢNH: MINH HẢI


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