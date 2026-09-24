Xót ruột nhìn 300 ha dứa chết thối vì nước lũ

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Khoảng 300 ha cây dứa gai ở vùng nông trường Thống Nhất cũ (nay là xã Yên Phú, Thanh Hóa) sắp ra quả thì bị ngập lụt nhiều ngày khiến cây dứa thối ngọn, hư hỏng, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng cho người dân.
Khu vực xã Yên Phú là nơi hợp lưu của sông Cầu Chày và sông Hép, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 13 - 19.9 khiến nước sông dâng cao cộng với mưa lớn trên địa bàn xã đã gây ngập hơn 1.000 ha cây trồng của người dân địa phương. Trong đó, có tới 300 ha cây dứa gai đang kỳ sắp ra quả bị ngập nước nhiều ngày làm cây thối ngọn, hư hỏng, gây thiệt hại lớn cho người dân.
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